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«Шарим помощь»: мы начинаем

26 апреля 2024Анонсы
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И приглашаем вас присоединиться! Дорогие выпускники, мы знаем, что сейчас вы полностью заняты экзаменами, но впереди выпускной, пусть он пройдет необычно и запомниться надолго своими добрыми делами.

«Шарим помощь»

Подробности на странице акции

Вот уже несколько лет мы предлагаем выпускникам и их родителям присоединиться к благотворительности, приняв участие в акции «Шарим помощь». Мы знаем, что сейчас у 11-классников самый сложный и волнительный учебный год, от которого во многом зависит будущее. Но еще мы знаем, что многие ребята в этом возрасте хотят сделать какой-нибудь классный и важный поступок. Поэтому мы и запустили акцию «Шарим помощь».

Пин отлично смотрится и на лацкане пиджака, и на красивом платье

Фото: Юлия Ласкорунская

Просто, но ценно. Сделайте донат в фонд, чтобы поддержать ребят, которые сейчас проходят лечение в больницах и получите на память пин в виде красного шарика.

Присоединиться к акции можно будет и в социальной сети ВКонтакте. Для этого там создана специальная AR-маска: с ее помощью запускается море виртуальных шариков в поддержку подопечных фонда.

Очень ждем вас! Присоединяйтесь к школам, классам и ребятам, которые уже объявили о своем участии.

Давайте с нами!

Татьяна Хазбулатова,

координатор акции

+7 (925) 213-92-55,

vf@podari-zhizn.ru

Новости

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