И приглашаем вас присоединиться! Дорогие выпускники, мы знаем, что сейчас вы полностью заняты экзаменами, но впереди выпускной, пусть он пройдет необычно и запомниться надолго своими добрыми делами.
«Шарим помощь»
Подробности на странице акции
Вот уже несколько лет мы предлагаем выпускникам и их родителям присоединиться к благотворительности, приняв участие в акции «Шарим помощь». Мы знаем, что сейчас у 11-классников самый сложный и волнительный учебный год, от которого во многом зависит будущее. Но еще мы знаем, что многие ребята в этом возрасте хотят сделать какой-нибудь классный и важный поступок. Поэтому мы и запустили акцию «Шарим помощь».
Пин отлично смотрится и на лацкане пиджака, и на красивом платье
Фото: Юлия Ласкорунская
Просто, но ценно. Сделайте донат в фонд, чтобы поддержать ребят, которые сейчас проходят лечение в больницах и получите на память пин в виде красного шарика.
Присоединиться к акции можно будет и в социальной сети ВКонтакте. Для этого там создана специальная AR-маска: с ее помощью запускается море виртуальных шариков в поддержку подопечных фонда.
Очень ждем вас! Присоединяйтесь к школам, классам и ребятам, которые уже объявили о своем участии.
Давайте с нами!
Татьяна Хазбулатова,
координатор акции
+7 (925) 213-92-55,
Новости
«Шарим помощь»: мы начинаем
И приглашаем вас присоединиться! Дорогие выпускники, мы знаем, что сейчас вы полностью заняты экзаменами, но впереди выпускной, пусть он пройдет необычно и запомниться надолго своими добрыми делами.
Беги, улыбайся, помогай
Две важные новости про благотворительный забег юристов Legal Run. Первая — открыта онлайн-регистрация участников; вторая — главный московский забег состоится в Мещерском парке уже 18 мая.
День «Подари жизнь» на Усачевском рынке
Он состоится 13 апреля, в субботу. Если вы в Москве, обязательно приходите. Всей семьей, с детьми, за покупками или просто. Будет весело и со смыслом. Вас ждут развлечения, угощения и огромная музыкальная программа.