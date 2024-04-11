«Шарим помощь»: мы начинаем

И приглашаем вас присоединиться! Дорогие выпускники, мы знаем, что сейчас вы полностью заняты экзаменами, но впереди выпускной, пусть он пройдет необычно и запомниться надолго своими добрыми делами.

Вот уже несколько лет мы предлагаем выпускникам и их родителям присоединиться к благотворительности, приняв участие в акции «Шарим помощь». Мы знаем, что сейчас у 11-классников самый сложный и волнительный учебный год, от которого во многом зависит будущее. Но еще мы знаем, что многие ребята в этом возрасте хотят сделать какой-нибудь классный и важный поступок. Поэтому мы и запустили акцию «Шарим помощь».

Пин отлично смотрится и на лацкане пиджака, и на красивом платье

Просто, но ценно. Сделайте донат в фонд, чтобы поддержать ребят, которые сейчас проходят лечение в больницах и получите на память пин в виде красного шарика.

Присоединиться к акции можно будет и в социальной сети ВКонтакте. Для этого там создана специальная AR-маска: с ее помощью запускается море виртуальных шариков в поддержку подопечных фонда.

Очень ждем вас! Присоединяйтесь к школам, классам и ребятам, которые уже объявили о своем участии.