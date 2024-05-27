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Софии нужны донорские гранулоциты

26 июня 2024Донорство
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Софии Сандрыкиной, пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: четвертая группа, резус-фактор любой.

Софии шесть лет, она из Юрги, города в Кемеровской области. Девочка заболела в прошлом мае, было подозрение на апластическую анемию. В июне, буквально пару недель назад, София приехала в Центр Димы Рогачева на дообследование и лечение. Диагноз уточнили: острый лимфобластный лейкоз. Сейчас состояние у девочки крайне тяжелое: пневмония, серьезные инфекционные осложнения. Чтобы справиться с ситуацией, кроме лекарств, Софии очень нужны переливания донорских гранулоцитов.

Четвертая группа, резус-фактор любой

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.

  • На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 9.00 до 13.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Софии Сандрыкиной.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

Дорогие доноры, мы вас очень ждем

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