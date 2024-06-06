Допустим, вы подписались на ежемесячный платеж, переводите в фонд сто рублей. Давайте посмотрим, во что превратится ваша помощь через год, пять, десять и пятнадцать лет. Очень интересно.
Прошел год
Сумма составила 1 200 рублей. Кажется, что это совсем немного, но этих денег достаточно, чтобы оплатить один флакон антибактериальной терапии.
Прошло пять лет
Ваша помощь — 6 000 рублей. Возможно, именно благодаря вам мы смогли оплатить несколько упаковок препарата сопроводительной терапии для детей, у которых после пересадки костного мозга появились осложнения.
Прошло десять лет
Общая сумма ваших пожертвований — 12 000 рублей. Столько стоит, например, лекарство для проведения противорецидивной химиотерапии.
Прошло пятнадцать лет
Ого, сколько лет нашей дружбе! За это время в фонд поступило 18 000 рублей. Мы оплатили закупку материалов для одной из лабораторий в больнице и теперь врачи смогут подбирать для сотен детей самое эффективное лечение.
Вот так, даже самая незаметная помощь становится огромной. 100 рублей важны, когда нас много! Давайте будем вместе помогать детям.
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Сто рублей, это много или мало?
Допустим, вы подписались на ежемесячный платеж, переводите в фонд сто рублей. Давайте посмотрим, во что превратится ваша помощь через год, пять, десять и пятнадцать лет.
Проект месяца: пансионат «Измалково»
Рассказываем о самом амбициозном проекте фонда, уникальном со всех точек зрения. А также делимся мнением тех, кто финансирует строительство домов: компаний «Фармстандарт», «Столото», группы компаний «Дело».
От рубля до сотни тысяч
Такие суммы выбирают наши благотворители для подписки на ежемесячные платежи. И все вместе это складывается в постоянную (и это здесь ключевой момент) помощь детям.