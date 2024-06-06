Сто рублей, это много или мало?

Допустим, вы подписались на ежемесячный платеж , переводите в фонд сто рублей. Давайте посмотрим, во что превратится ваша помощь через год, пять, десять и пятнадцать лет. Очень интересно.

Прошел год

Сумма составила 1 200 рублей. Кажется, что это совсем немного, но этих денег достаточно, чтобы оплатить один флакон антибактериальной терапии.

Прошло пять лет

Ваша помощь — 6 000 рублей. Возможно, именно благодаря вам мы смогли оплатить несколько упаковок препарата сопроводительной терапии для детей, у которых после пересадки костного мозга появились осложнения.

Прошло десять лет

Общая сумма ваших пожертвований — 12 000 рублей. Столько стоит, например, лекарство для проведения противорецидивной химиотерапии.

Прошло пятнадцать лет

Ого, сколько лет нашей дружбе! За это время в фонд поступило 18 000 рублей. Мы оплатили закупку материалов для одной из лабораторий в больнице и теперь врачи смогут подбирать для сотен детей самое эффективное лечение.

Вот так, даже самая незаметная помощь становится огромной. 100 рублей важны, когда нас много! Давайте будем вместе помогать детям.