Просто побыть ребенком

Этого, конечно, хочет каждый подопечный фонда, который проходит лечение в больнице. Поэтому когда врачи разрешают сбежать из палаты, а особенно, в развлекательный парк сети TeikaBoom, радости нет предела.

Детям, которые годами проходят терапию, очень не хватает простого человеческого: погулять на улице, скатиться с горки, попрыгать через скакалку или вообще сделать что-то вне дома или больницы.

В эти выходные, ребята из разных больниц (конечно, только те, кому это разрешают врачи) вместе с родителями посетили один из развлекательных парков сети TeikaBoom. Просто посмотрите фото, как это было. Потому что описать словами такие живые эмоции совершенно невозможно!

«Для дочери приглашение на такие веселые прогулки очень важны, для нее это своего рода немедицинская реабилитация, — делится Сергей, папа 10-летней Василисы. — Ребенок попадает в другую реальность, забывает про больницу и все, что с ней связано, узнает новое, видит красоту и многогранность жизни, возможно, даже определяет для себя дальнейший жизненный путь. Выражаю слова благодарности фонду, благотворителям и организациям, предоставляющим нашим ребятам возможность почувствовать себя детьми. Огромное спасибо».