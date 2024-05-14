Этого, конечно, хочет каждый подопечный фонда, который проходит лечение в больнице. Поэтому когда врачи разрешают сбежать из палаты, а особенно, в развлекательный парк сети TeikaBoom, радости нет предела.
Детям, которые годами проходят терапию, очень не хватает простого человеческого: погулять на улице, скатиться с горки, попрыгать через скакалку или вообще сделать что-то вне дома или больницы.
Фото: Юлия Ласкорунская
В эти выходные, ребята из разных больниц (конечно, только те, кому это разрешают врачи) вместе с родителями посетили один из развлекательных парков сети TeikaBoom. Просто посмотрите фото, как это было. Потому что описать словами такие живые эмоции совершенно невозможно!
«Для дочери приглашение на такие веселые прогулки очень важны, для нее это своего рода немедицинская реабилитация, — делится Сергей, папа 10-летней Василисы. — Ребенок попадает в другую реальность, забывает про больницу и все, что с ней связано, узнает новое, видит красоту и многогранность жизни, возможно, даже определяет для себя дальнейший жизненный путь. Выражаю слова благодарности фонду, благотворителям и организациям, предоставляющим нашим ребятам возможность почувствовать себя детьми. Огромное спасибо».
Фото: Юлия Ласкорунская
От всего сердца благодарим Ксению Бородину за постоянную и многогранную поддержку подопечных фонда, и отдельно за эту невероятную возможность для детей посещать сеть развлекательных парков TeikaBoom!
Новости
Просто побыть ребенком
Этого, конечно, хочет каждый подопечный фонда, который проходит лечение в больнице. Поэтому когда врачи разрешают сбежать из палаты, а особенно, в развлекательный парк сети TeikaBoom, радости нет предела.
«Шарим помощь» — like и share!
В школах проходят последние звонки, впереди у 9 и 11 классов важные экзамены. Казалось бы, весь год голова у выпускников должна быть занята только этим. Но нет, дети успевают все. В том числе, думать о тех, кому нужна помощь.
Что наша жизнь? Игра!
Или «Мосигра», если к ребятам в больницу приходят гейм-мастера, чтобы провести самую настоящую игротеку: вместе поиграть, попробовать что-то новенькое, а главное — отлично провести время. Для ребят это крайне важно. Рассказываем почему.