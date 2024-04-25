Важные новости: аккаунт фонда «Подари жизнь» теперь есть и на видеохостинге RUTUBE. Подписывайтесь и делитесь в комментариях, какие видео вам были бы интересны.
Если вы любите видео фонда, обязательно подпишитесь на наш аккаунт: вас ждут истории наших подопечных, видео о проектах фонда, научно-образовательные материалы с врачами-экспертами.
Просмотры видео будут монетизироваться и превращаться в поддержку детей, которым нужна помощь. А еще зрители смогут делать пожертвования прямо во время просмотра видео!
«Подари жизнь»
Теперь и на RUTUBE
Новости
Теперь и на RUTUBE
Важные новости: аккаунт фонда «Подари жизнь» теперь есть и на видеохостинге RUTUBE. Подписывайтесь и делитесь в комментариях, какие видео вам были бы интересны.
«Шарим помощь»: мы начинаем
И приглашаем вас присоединиться! Дорогие выпускники, мы знаем, что сейчас вы полностью заняты экзаменами, но впереди выпускной, пусть он пройдет необычно и запомниться надолго своими добрыми делами.
Беги, улыбайся, помогай
Две важные новости про благотворительный забег юристов Legal Run. Первая — открыта онлайн-регистрация участников; вторая — главный московский забег состоится в Мещерском парке уже 18 мая.