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Теперь и на RUTUBE

21 мая 2024Анонсы
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Важные новости: аккаунт фонда «Подари жизнь» теперь есть и на видеохостинге RUTUBE. Подписывайтесь и делитесь в комментариях, какие видео вам были бы интересны.

Если вы любите видео фонда, обязательно подпишитесь на наш аккаунт: вас ждут истории наших подопечных, видео о проектах фонда, научно-образовательные материалы с врачами-экспертами.

Просмотры видео будут монетизироваться и превращаться в поддержку детей, которым нужна помощь. А еще зрители смогут делать пожертвования прямо во время просмотра видео!

«Подари жизнь»

Теперь и на RUTUBE

Новости

Все новости

Теперь и на RUTUBE

Важные новости: аккаунт фонда «Подари жизнь» теперь есть и на видеохостинге RUTUBE. Подписывайтесь и делитесь в комментариях, какие видео вам были бы интересны.

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И приглашаем вас присоединиться! Дорогие выпускники, мы знаем, что сейчас вы полностью заняты экзаменами, но впереди выпускной, пусть он пройдет необычно и запомниться надолго своими добрыми делами.

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Беги, улыбайся, помогай

Две важные новости про благотворительный забег юристов Legal Run. Первая — открыта онлайн-регистрация участников; вторая — главный московский забег состоится в Мещерском парке уже 18 мая.

Анонсы25.04.2024

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