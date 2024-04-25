Теперь и на RUTUBE

Важные новости: аккаунт фонда «Подари жизнь» теперь есть и на видеохостинге RUTUBE. Подписывайтесь и делитесь в комментариях, какие видео вам были бы интересны.

Если вы любите видео фонда, обязательно подпишитесь на наш аккаунт: вас ждут истории наших подопечных, видео о проектах фонда, научно-образовательные материалы с врачами-экспертами.

Просмотры видео будут монетизироваться и превращаться в поддержку детей, которым нужна помощь. А еще зрители смогут делать пожертвования прямо во время просмотра видео!