Турнир на миллион

Можно ли совместить любовь к шахматам и желание помогать детям? Конечно, да. Рассказываем, как участники шахматных баталий помогли обеспечить необходимыми лекарствами и обследованиями семерых подопечных фонда.

Фото: Наталья Моисеева

Турнир Legal Chess — больше, чем спортивные соревнования. Это благотворительное мероприятие с 2018 года объединяет представителей юридического сообщества со всей страны. Люди этой профессии берут с собой группу поддержки в лице самых близких, сражаются в интеллектуальном бою с коллегами и делают важный вклад в благотворительность: турнирные взносы и добровольные пожертвования участников организаторы передают подопечным фонда «Подари жизнь». После ковида соревнования пришлось поставить на паузу, но в этом году турнир наконец-то возобновился. «Legal Chess вернулся, потому что и у организаторов, и у участников возникло желание продолжить хорошую традицию, — поделился основатель проекта Андрей Корельский. — Большая часть шахматистов — те, кто уже участвовал в первых турнирах. Было и много новичков. География широкая — от Новосибирска и Кемерова до Краснодара и Ростова-на-Дону. Откуда бы ни приехали участники, для них было важно почувствовать себя частью юридического и благотворительного сообщества! Legal Chess — это проект про людей и про их суперсилу, когда они объединяются во благо».

Откуда бы ни приехали участники, для них было важно почувствовать себя частью юридического и благотворительного сообщества! Legal Chess — это проект про людей и про их суперсилу, когда они объединяются во благо. Андрей Корельский основатель проекта

В минувшую субботу гостями турнира стали больше 200 человек, по меньшей мере 100 из них сели за шахматные доски. Самым юным спортсменом стал пятилетний Андрей Пшеничный, самым опытным — Эльдар Гаджиев 1950 года рождения. На протяжении соревновательного дня любой желающий мог подробно узнать о работе фонда «Подари жизнь» от волонтеров и приобрести наш мерч. «Благотворительный шахматный турнир Legal Chess проводится уже в четвертый раз, и в этом году лично для меня он стал особенным: я в первый раз принимала участие в качестве представителя фонда, — рассказала Екатерина Васильева, специалист по работе с частными благотворителями фонда “Подари жизнь”. — Больше всего радовали участники: и дети, и взрослые живо интересовались работой фонда, задавали много вопросов и, конечно, делали пожертвования. Например, одна участница турнира с ребенком спрашивала, можно ли стать волонтером фонда и как вовлечь ребенка в благотворительность с ранних лет, ведь это важная сфера нашей жизни. А очень многие давно знакомы с нами и регулярно помогают!»

Гостями турнира стали больше 200 человек, по меньшей мере 100 из них сели за шахматные доски Фото: Наталья Моисеева 1 из 4

Общими усилиями шахматисты сумели собрать рекордную для турнира сумму — 1 000 000 рублей! И мы можем точно сказать, кому помогут эти средства. Для Артема Дремина из Хабаровска удастся закупить противоопухолевое средство «Мирсониб», для Влада Курносова из Барнаула — другое противоопухолевое, «Онкаспар». У мальчиков один на двоих диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Артему лекарство нужно в рамках терапии, Владу — чтобы закрепить состояние ремиссии. Дамира Стрелкова из Воткинска и Матвея Таценко из Нового Уренгоя обеспечат иммунопрепаратом «Энтивио» для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» после пересадки костного мозга. Данила Зайцев из села Смоленского, что в Алтайском крае, получит такой важный при борьбе с иммунодефицитом «Адалимумаб». Иммунопрепарат «Джакави» поможет Олегу Кульбашину из поселка Кировское в Крыму справиться с осложнениями после трансплантации костного мозга. У двухлетней Мичээрэ Колодезниковой из села Танда в Якутии должна была состояться пересадка костного мозга. Благодаря собранным на турнире средствам фонд оплатил девочке обследование неродственного донора из кировского регистра. Однако на днях стало известно, что вопрос с трансплантацией по объективным причинам откладывается на неопределенный срок.