Учиться, общаться, думать, находить смыслы

Как прошла конференция «Благотворительность против рака» в этом году? Начнем с цифр: 2 дня работы, 176 участников из 36 регионов России, 26 спикеров (руководители фондов, врачи, консультанты в сфере НКО и бизнеса).
23-24 октября в Москве фонд «Подари жизнь» при поддержке фонда помощи хосписам «Вера» провел XIII конференцию «Благотворительность против рака». По традиции конференция — это площадка для объединения профессионального сообщества противораковых НКО, обмена опытом и знаниями. На конференции говорили о практиках управления проектами, медицинской экспертизе в НКО, взаимодействии с подопечными в проектах немедицинской реабилитации, управленческом учете, юридической поддержке подопечных и других актуальных вопросах.
Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»
Фото: Юлия Ласкорунская
«Учиться — это всегда хорошо, а учиться так, как мы научились это делать сейчас, — особенно. Сегодня конференция — это не только полезные знания и новые идеи; это много площадок для совместной работы с коллегами, обсуждений, обмена опытом, — поделилась Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». — Есть такое выражение: „Мне нужно об тебя подумать“. Так вот подумать друг об друга, когда рядом те, кого беспокоит то же самое, что и тебя, дорогого стоит. Кроме того, на конференции нам было важно показать, что все, что мы имеем сейчас, случилось не за год или два. Это результат последовательной, поэтапной работы. Важно не бояться и делать».
Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам «Вера»
Фото: Юлия Ласкорунская
Одной из ключевых тем конференции в этом году стала паллиативная помощь. И первой, кто обратился к собравшимся, стала Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам «Вера». «Невозможно развивать паллиативную помощь в разных регионах страны по одному и тому же сценарию. То, что подходит для многомиллионной Москвы, совсем не сработает в Красноярском крае или на Кавказе. Слишком разные запросы, культурные особенности, доступность населенных пунктов.
Но при этом ключевые проблемы в сфере оказания паллиативной помощи одинаковы по всей стране: низкая доступность обезболивания на дому, недостаточность объемов помощи на дому, отсутствие стандартов и протоколов, дичайший кадровый дефицит. Каждый регион должен разрабатывать свою собственную программу развития помощи для решения одних и тех же проблем. И нигде (ни в Москве, ни на Камчатке) паллиативная помощь не будет выстроена одними лишь силами государства. Чтобы организовать качественную — то есть доступную, профессиональную и милосердную — паллиативную помощь, необходимо взаимодействие госсектора с НКО, бизнесом, волонтерскими ресурсами и со СМИ».
Фото: Юлия Ласкорунская
У бизнеса и НКО появился общий язык
В этом году для участников стала сюрпризом расширенная управленческая часть конференции. Мастер-класс «Управление проектами в НКО» провели профессор бизнес-практики Школы управления СКОЛКОВО Павел Алферов и Ольга Авнет, директор АНО «Лаборатория системных трансформаций», эксперт по управлению социальными проектами:
«Некоммерческий сектор и бизнес развивались параллельно, но всегда существовала ключевая проблема: НКО остро нуждались в финансировании, а бизнес — в ярких и результативных проектах. В последние годы произошло много перемен, которые повысили доверие к НКО со стороны бизнеса и частных благотворителей. В результате проекты стали масштабней и сложнее, и НКО стали приглядываться к управленческим практикам, которые давно используются в бизнесе. Управленческая база и подходы во многом являются универсальными, хотя, конечно, необходимо "приземление". Соответственно, нужно адаптировать инструменты, обучать их использованию и помогать выстраивать практику их постоянного применения».
Фото: Юлия Ласкорунская
Две секции были заявлены специально для руководителей фондов: тренинг по управлению и взаимодействию в команде, который провела Инга Моисеева, генеральный директор АНО «Девелопмент-групп», и дискуссия о тонкостях построения системы управленческого учета в организации, которую предложил Алексей Артемьев, операционный директор Фонда поддержки социальных проектов и советник исполнительного директора фонда «Со-единение». На своей секции «Управленческий учет — есть ли в этом смысл?» Алексей поделился личным опытом построения и внедрения системы управленческого учета, в том числе в НКО, и также обсудил с участниками сессии такие важные вопросы, как выбор продукта и подрядчика, внутренние коммуникации, сопровождающие любые трансформации, взаимодействие внутри цепочки «руководитель — команда», продемонстрировал успешные подходы к реализации проектов по внедрению управленческого учета, а также на реальных примерах продемонстрировал неудачные кейсы, поделившись тем, на что нужно особенно обращать внимание, чтобы достичь поставленных целей.
Неизменный интерес
Фото: Сергей Валиев
Еще один полезный мастер-класс состоялся благодаря сотрудникам компании Cloud.ru Рувиму Шамилову и Анастасии Ермаковой: «Как оптимизировать работу в НКО с помощью таск-менеджера». Рувим сделал обзор методологий ведения проектов и инструментов к ним — пять таск-менеджеров, из которых четыре — российские разработки. А после спикер поделился с нами удивительной информацией: оказывается, в детстве Рувим играл в детской команде клуба «Анжи» и именно с тех пор знает о «Подари жизнь». Действительно, в 2011 году у клуба и фонда был совместный проект, и на форме игроков, даже самых юных, было лого «Подари жизнь». Вот такие интересные совпадения.
Фото: Юлия Ласкорунская
Впечатления участников
Екатерина Осипова, координатор по социально-правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти фонда «Дедморозим» (Пермь)
«Работа на конференция дает не только ощущение себя в сообществе, но и лайфхаки для решения разных задач. На конференции мы видим новые лица и понимаем, что сектор развивается, и это вдохновляет. Для меня было ценным узнать конкретные кейсы: как можно менять законодательство, как сделать представителей органов власти соучастниками наших проектов».
Ольга Шелест, исполнительный директор фонда «ЕВИТА» (Самара):
«Конференция — это тренинг, нетворкинг, где ты прорабатываешь свои кейсы, обсуждаешь с коллегами из других фондов, как решаются определенные сложности. Многие вещи уже отработали до нас, и обмен опытом позволяет не наступать на конкретные грабли и экономить ресурсы, которые можно направить на развитие других важных направлений в работе».
Елена Петрова, председатель правления фонда им. Алены Петровой (Томск)
«Бесценно приезжать и видеть людей, с которыми давно знаком, обмениваться с ними бедами и радостями. Здорово, что “Подари жизнь” сумел создать сообщество людей, объединенных одной темой, одной любовью, одной работой. Фондам, конечно, нужно обмениваться опытом, чтобы набить как можно меньше собственных шишек. Особенно это важно для молодых НКО, которых в этом году на конференции была добрая половина. Мы готовы делиться с ними тем, в чем сильны, рассказать, где наступили на грабли, предлагать способы избегать ошибок. Ведь каждая ошибка — это время, нервы и дети, которые не получили нашей помощи и внимания».
Евгения Голоядова, президент фонда «Защити жизнь» (Новосибирск)
«Важно понимать, что у фондов и государства разные функции: да, мы можем залатать дыру, поддержать в момент острой ситуации. Но наша сила в дополнении друг друга, в сотрудничестве, в соучастии — только тогда будет движение вперед. Помню, что, когда мы только начинали работать и встречаться, мы обменивались опытом, чтобы не повторять то, что уже сделано другими, и не тормозить на пути. И, конечно, мы стремились отделить то, что делает государство, от того, что делаем мы. Именно поэтому нам много удавалось, в том числе на законодательном уровне. Наверное, поэтому меня немного расстроило то, что некоторые молодые фонды проходят сейчас тот же путь, который мы давно прошли. Хорошо, что они оказались с нами, потому что мы готовы делиться и давать то, что необходимо».
Большое спасибо всем за поддержку конференции, в первую очередь благодарим компанию Kept. А также ООО «ТД “Город вод”» и Торговую компанию «Байкал Аква» за воду; КМКИ «Добрынинские торты» за сладкие угощения, ОАО «Сады Придонья» за вкуснейшие соки, ООО «ТИЭССИ ФУД ПРОДАКТС РУ» за снеки: все было очень вовремя, вкусно и сладко! Огромное спасибо волонтерам, которые все время были с нами, вы лучшие! Отдельную горячую благодарность мы адресуем нашей дорогой гостье — певице Этери, которая пришла на выступление со своими ученицами! Аплодисменты!
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