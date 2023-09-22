Учиться, общаться, думать, находить смыслы

Как прошла конференция «Благотворительность против рака» в этом году? Начнем с цифр: 2 дня работы, 176 участников из 36 регионов России, 26 спикеров (руководители фондов, врачи, консультанты в сфере НКО и бизнеса).

23-24 октября в Москве фонд «Подари жизнь» при поддержке фонда помощи хосписам «Вера» провел XIII конференцию «Благотворительность против рака». По традиции конференция — это площадка для объединения профессионального сообщества противораковых НКО, обмена опытом и знаниями. На конференции говорили о практиках управления проектами, медицинской экспертизе в НКО, взаимодействии с подопечными в проектах немедицинской реабилитации, управленческом учете, юридической поддержке подопечных и других актуальных вопросах.

Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь» Фото: Юлия Ласкорунская

«Учиться — это всегда хорошо, а учиться так, как мы научились это делать сейчас, — особенно. Сегодня конференция — это не только полезные знания и новые идеи; это много площадок для совместной работы с коллегами, обсуждений, обмена опытом, — поделилась Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». — Есть такое выражение: „Мне нужно об тебя подумать“. Так вот подумать друг об друга, когда рядом те, кого беспокоит то же самое, что и тебя, дорогого стоит. Кроме того, на конференции нам было важно показать, что все, что мы имеем сейчас, случилось не за год или два. Это результат последовательной, поэтапной работы. Важно не бояться и делать».

Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Фото: Юлия Ласкорунская

Одной из ключевых тем конференции в этом году стала паллиативная помощь. И первой, кто обратился к собравшимся, стала Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам «Вера». «Невозможно развивать паллиативную помощь в разных регионах страны по одному и тому же сценарию. То, что подходит для многомиллионной Москвы, совсем не сработает в Красноярском крае или на Кавказе. Слишком разные запросы, культурные особенности, доступность населенных пунктов. Но при этом ключевые проблемы в сфере оказания паллиативной помощи одинаковы по всей стране: низкая доступность обезболивания на дому, недостаточность объемов помощи на дому, отсутствие стандартов и протоколов, дичайший кадровый дефицит. Каждый регион должен разрабатывать свою собственную программу развития помощи для решения одних и тех же проблем. И нигде (ни в Москве, ни на Камчатке) паллиативная помощь не будет выстроена одними лишь силами государства. Чтобы организовать качественную — то есть доступную, профессиональную и милосердную — паллиативную помощь, необходимо взаимодействие госсектора с НКО, бизнесом, волонтерскими ресурсами и со СМИ».

Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 8

У бизнеса и НКО появился общий язык В этом году для участников стала сюрпризом расширенная управленческая часть конференции. Мастер-класс «Управление проектами в НКО» провели профессор бизнес-практики Школы управления СКОЛКОВО Павел Алферов и Ольга Авнет, директор АНО «Лаборатория системных трансформаций», эксперт по управлению социальными проектами: «Некоммерческий сектор и бизнес развивались параллельно, но всегда существовала ключевая проблема: НКО остро нуждались в финансировании, а бизнес — в ярких и результативных проектах. В последние годы произошло много перемен, которые повысили доверие к НКО со стороны бизнеса и частных благотворителей. В результате проекты стали масштабней и сложнее, и НКО стали приглядываться к управленческим практикам, которые давно используются в бизнесе. Управленческая база и подходы во многом являются универсальными, хотя, конечно, необходимо "приземление". Соответственно, нужно адаптировать инструменты, обучать их использованию и помогать выстраивать практику их постоянного применения».

Павел Алферов, Школа управления СКОЛКОВО и Ольга Авнет, АНО «Лаборатория системных трансформаций» Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 5

Две секции были заявлены специально для руководителей фондов: тренинг по управлению и взаимодействию в команде, который провела Инга Моисеева, генеральный директор АНО «Девелопмент-групп», и дискуссия о тонкостях построения системы управленческого учета в организации, которую предложил Алексей Артемьев, операционный директор Фонда поддержки социальных проектов и советник исполнительного директора фонда «Со-единение». На своей секции «Управленческий учет — есть ли в этом смысл?» Алексей поделился личным опытом построения и внедрения системы управленческого учета, в том числе в НКО, и также обсудил с участниками сессии такие важные вопросы, как выбор продукта и подрядчика, внутренние коммуникации, сопровождающие любые трансформации, взаимодействие внутри цепочки «руководитель — команда», продемонстрировал успешные подходы к реализации проектов по внедрению управленческого учета, а также на реальных примерах продемонстрировал неудачные кейсы, поделившись тем, на что нужно особенно обращать внимание, чтобы достичь поставленных целей.

Неизменный интерес Фото: Сергей Валиев

Еще один полезный мастер-класс состоялся благодаря сотрудникам компании Cloud.ru Рувиму Шамилову и Анастасии Ермаковой: «Как оптимизировать работу в НКО с помощью таск-менеджера». Рувим сделал обзор методологий ведения проектов и инструментов к ним — пять таск-менеджеров, из которых четыре — российские разработки. А после спикер поделился с нами удивительной информацией: оказывается, в детстве Рувим играл в детской команде клуба «Анжи» и именно с тех пор знает о «Подари жизнь». Действительно, в 2011 году у клуба и фонда был совместный проект, и на форме игроков, даже самых юных, было лого «Подари жизнь». Вот такие интересные совпадения.

Екатерина Осипова, координатор по социально-правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти фонда «Дедморозим» Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 4

Впечатления участников Екатерина Осипова, координатор по социально-правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти фонда «Дедморозим» (Пермь) «Работа на конференция дает не только ощущение себя в сообществе, но и лайфхаки для решения разных задач. На конференции мы видим новые лица и понимаем, что сектор развивается, и это вдохновляет. Для меня было ценным узнать конкретные кейсы: как можно менять законодательство, как сделать представителей органов власти соучастниками наших проектов». Ольга Шелест, исполнительный директор фонда «ЕВИТА» (Самара): «Конференция — это тренинг, нетворкинг, где ты прорабатываешь свои кейсы, обсуждаешь с коллегами из других фондов, как решаются определенные сложности. Многие вещи уже отработали до нас, и обмен опытом позволяет не наступать на конкретные грабли и экономить ресурсы, которые можно направить на развитие других важных направлений в работе».