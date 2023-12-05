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В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина срочно нужны доноры

20 декабря 2023Донорство
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Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина не хватает донорской крови. Требуются доноры тромбоцитов, группа крови — любая.

Сдать кровь можно по адресу: г. Москва, м. Каширская, Каширское шоссе, д. 23

Время приема: понедельник — пятница с 7:30 до 12:00

Внимание! Приём тромбоцитов ведётся только по предварительной записи!

Запись доноров по телефонам:

8 (499) 324-63-90 с 15:00-16:00

8 (916) 341-66-72 (WhatsApp) с 8:00-17:00

Регистрация в Москве/МО не требуется.

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