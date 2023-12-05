Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина не хватает донорской крови. Требуются доноры тромбоцитов, группа крови — любая.
Сдать кровь можно по адресу: г. Москва, м. Каширская, Каширское шоссе, д. 23
Время приема: понедельник — пятница с 7:30 до 12:00
Внимание! Приём тромбоцитов ведётся только по предварительной записи!
Запись доноров по телефонам:
8 (499) 324-63-90 с 15:00-16:00
8 (916) 341-66-72 (WhatsApp) с 8:00-17:00
Регистрация в Москве/МО не требуется.
Новости
В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина срочно нужны доноры
Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина не хватает донорской крови. Требуются доноры тромбоцитов, группа крови — любая.
В Центре крови им. И.М. Сеченова срочно нужны доноры
Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в Центре крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова не хватает донорской крови. Требуются доноры всех групп.
Анфисе нужны донорские гранулоциты
Анфисе Астафоровой, пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа, резус-фактор любой.