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В РДКБ срочно нужны доноры

27 февраля 2025Донорство
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Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Очень нужна кровь второй (резус-фактор отрицательный) и четвертой (резус-фактор отрицательный и положительный) группы: А(II)Rh–, АВ(IV)Rh– и АВ(IV)Rh+.

ОПК Российской детской клинической больницы работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 11:00.

Адрес: Ленинский проспект, д. 117, корпус 3, этаж 2 (на входе на этаж висит табличка «1-й этаж»), отделение переливания крови.

Телефоны: +7 (495) 434-76-35, +7 (495) 936-93-05.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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В РДКБ срочно нужны доноры

Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Очень нужна кровь второй (резус-фактор отрицательный) и четвертой (резус-фактор отрицательный и положительный) группы: А(II)Rh–, АВ(IV)Rh– и АВ(IV)Rh+.

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