Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Очень нужна кровь второй (резус-фактор отрицательный) и четвертой (резус-фактор отрицательный и положительный) группы: А(II)Rh–, АВ(IV)Rh– и АВ(IV)Rh+.
ОПК Российской детской клинической больницы работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 11:00.
Адрес: Ленинский проспект, д. 117, корпус 3, этаж 2 (на входе на этаж висит табличка «1-й этаж»), отделение переливания крови.
Телефоны: +7 (495) 434-76-35, +7 (495) 936-93-05.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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В РДКБ срочно нужны доноры
Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Очень нужна кровь второй (резус-фактор отрицательный) и четвертой (резус-фактор отрицательный и положительный) группы: А(II)Rh–, АВ(IV)Rh– и АВ(IV)Rh+.
Где сдать кровь в выходные марта?
Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные и праздники марта. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.
Спасибо, помощь оказана
Пациенту Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа крови, резус-фактор любой.