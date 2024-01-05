В воскресный вечер 21 января театр «Современник» наполнился улыбками, объятиями, теплыми словами и хорошим настроением. А все потому, что волонтеры фонда собрались на ежегодную встречу.

В театр пригласили двести самых активных волонтеров, и пришли, по ощущениям, почти все приглашенные. Были и «старички», и те, кто попал в команду совсем недавно, но успел себя проявить. Многие впервые увидели людей из своей программы, а хорошо знакомые после традиционных объятий встретились у столиков.

Видео: Евгения Ванеева

«Волонтер — тот, кто помогает. Это значит, что раз за разом он решает выделить время и силы, чтобы сделать не свою обычную работу, не пообщаться с друзьями, не выполнить домашние обязанности, а подарить это время другим. И на это нужен ресурс, — объясняет руководитель волонтерских программ Елена Рачкова. — Многие наши волонтеры общаются с семьями, которые находятся в сложной жизненной ситуации, и в этом смысле волонтерам тоже нужна поддержка. Такую поддержку им оказывают координаторы: общаются, взаимодействуют, разбирают сложные случаи. И вот такие большие общие встречи очень важны. Они помогают восполнить ресурс, ощутить, что волонтеры принадлежат большому сообществу, не услышать, а пережить ценность и важность того, что они делают. И набраться сил, чтобы вновь и вновь откликаться на заявки, приходить в больницу и делать все необходимое. Даже если кажется, что сил сейчас не очень много».

Елена Рачкова, руководитель волонтерских программ, чествует волонтеров со стажем Фото: Ксения Морозова 1 из 6

Официальная часть вечера в камерном пространстве Другой сцены «Современника» началась с благодарностей и наград. Волонтерам, участвующим в жизни фонда не меньше семи лет, подарили придуманные специально для них значки в форме розовых человечков. Тем, кто не так давно в благотворительности, — золотых и серебряных. Награждение сопровождалось объятиями, улыбками и благодарностями. Потом собравшиеся делились яркими событиями из волонтерской практики, а актеры плейбэк-театра «Между нами» тут же отыгрывали их на сцене. Живо, душевно, экспрессивно, под аккомпанемент живой музыки и аплодисменты всего зала. Истории были очень разные. Например, Ольга Митина всю жизнь работала врачем-онкологом, а 15 лет назад стала автоволонтером. «Помогать — моя миссия, я буду делать это всегда. Для меня в волонтерстве самое важное — это любовь. К детям, к жизни, ко всему прекрасному. И помогать, просто помогать от души, несмотря ни на что».

Поддержку волонтерам оказывают координаторы: общаются, взаимодействуют, разбирают сложные случаи. А большие встречи помогают восполнить ресурс. Елена Рачкова, руководитель волонтерских программ

Арина Киселева начала снимать мероприятия фонда еще десять лет назад, а потом официально вступила в ряды волонтеров. Недавно у нее появился брат: мама усыновила 11-летнего Лешу. «Леша лечится сейчас в Центре Димы Рогачева. Очень классный мальчик, будто всегда был с нами. Просто жили мы в разных городах, а сейчас воссоединились!» Мария Макаренко уже восемь лет занимается внебольничной помощью фонду: от уборки в пансионатах до организации мероприятий. И подготовить сегодняшний вечер она тоже помогала. «Каждый раз, приходя сюда, я хочу сказать: “Спасибо вам большое”. Ощущение, что ты можешь изменить жизнь людей к лучшему, дает надежду. Особенно в сложившихся сейчас обстоятельствах. Спасибо, фонд “Подари жизнь”».

Ольга Митина, автоволонтер Фото: Александр Княгницкий 1 из 3