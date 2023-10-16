«Вы оказались у нас первыми»

Чистая правда: сотрудники группы компаний «Дело» первыми приехали в строящийся пансионат «Измалково», чтобы привести парк в порядок перед зимой и высадить растения. Первыми, но не последними.
Октябрьский московский дождь остановился ровно на один день: пятницу, 13. Что пришлось как нельзя кстати — в строящийся пансионат «Измалково» давно собирались и вот наконец приехали сотрудники группы компаний «Дело». С весьма благородной целью: привести парк в порядок перед зимой, постричь кусты, собрать листья, законсервировать клумбы и высадить растения. Как говорят в таких случаях — погода способствовала. Вышло солнце, и на душе потеплело. Хотя участники говорили о том, что теплело в душе и без всякого солнца. И все потому, что помогать фонду и его подопечным, которые скоро будут жить в этом прекрасном месте, эмоционально хорошо в любую погоду (в чем мы убедились в дальнейшем). И даже те, кто впервые взял в руки лопату, горшок с растением или секатор, включились в работу с большим энтузиазмом и радостью.
Фото: Юлия Ласкорунская
«Рада и горда, что мы все собрались сегодня здесь, чтобы заняться благоустройством территории. Скоро тут будут жить, гулять, играть и лечиться дети — подопечные “Подари жизнь”. Надеюсь, в следующем году мы приедем снова и увидим результаты нашей работы. А сегодня мы начинаем делать с фондом важное дело, малыми шагами вместе идем в гору. Спасибо вам за это! — сказала Елена Свирина, вице-президент и финансовый директор Группы компаний «Дело».
Небольшая экскурсия по парку со старинной усадьбой и другими вековыми постройками, рассказ о том, чем уникально это место, что здесь было, а что еще будет, объяснения, почему важно строить пансионат для амбулаторного лечения детей. Для наглядности — картинки из будущего. И, конечно, инструктаж: как безопасно находиться на стройке, какие работы предстоят и прочие тонкости. Затем все приступили к работе. Весело, горячо, с удовольствием, шутками и улыбками. А когда все было сделано, последовало вознаграждение: горячий чай, угощения, подарочки на память и пожелания детям, которые приедут в пансионат, когда он будет окончательно построен.
Два года назад на стройке начали рыть первый котлован, сейчас же темпы строительства совсем другие. Когда вы приедете сюда в следующем году, вы увидите дома, в которых живут дети.Екатерина Шергова,директор фонда «Подари жизнь»
«То, что вы видите за этим забором, появилось совсем недавно. Два года назад там только начали рыть первый котлован. Сейчас темпы строительства совсем другие. Когда вы приедете в следующем году, вы увидите, что все дома уже стоят на месте и в них живут дети, — поделилась планами Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». — Да, вы оказались первыми, кто помогает нам с благоустройством территории. Когда мы приехали сюда впервые, тут были страшные руины. Надеюсь, уже видно, как замечательно теперь здесь, а благодаря вам станет еще лучше! Спасибо, и не замерзните!»
Фото: Юлия Ласкорунская
«Впервые стригу кусты такими большими ножницами»: впечатления участников
Андрей Иванов, начальник отдела управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в группу «Дело»): «Очень много причин, почему я здесь. Первая — прекрасная погода. Такой день как нельзя лучше подходит, чтобы посвятить его хорошему делу. Мы соревнуемся, вот уже обгоняем коллег на полкуста. Я сам из Одинцовского района и с детства слышал про эти места, а сегодня узнал еще больше. Такие задачи, как сегодня, очень воодушевляют».
Евгения Носкова, главный специалист отдела учета кадров и социальных вопросов ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в группу «Дело»): «Я здесь, потому что хочется помогать. Помогать хочется всегда и всем, а сегодня выдалась возможность помочь детям во время тяжелого лечения. И захотелось вложить частичку себя. Надеюсь, эмоции, которыми я делюсь, пока сажаю кусты, помогут им вырасти, пережить зиму и дожди. Обязательно приеду сюда еще раз, привезу мужа, семью и покажу им, что мы тут сделали!»
Павел Бондаренко, специалист по продажам ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в группу «Дело»): «Хорошее дело делаем, детям нужно помогать, своим и чужим. И погода прекрасная. В последнее время у нас часто бывают такие мероприятия; надеюсь, эта тенденция будет сохраняться и развиваться. Я много раз проезжал мимо усадьбы, но не знал, что здесь строят такой шикарный объект. А вообще — впервые стригу кусты таким большими ножницами! Работы впереди много».
Елена Грачева, руководитель проектов ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в группу «Дело»): «Нас пригласили поучаствовать в акции по благоустройству территории, и мы с удовольствием откликнулись. Ехала сюда с желанием помочь детям, которые тут будут жить, провести время с коллегами. Конечно, поинтересовалась историей усадьбы, узнала, что ее территорию выделили фонду и зачем. Пока тут все в процессе, но уже стоят красивые дома, впечатляют виды и сама территория».
Благодарим всех сотрудников группы компаний «Дело»! Спасибо за помощь, горящие глаза, улыбки и хорошее настроение! Вы нам очень помогли, и мы ждем вас снова!
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«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас
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Субботники в Измалково
Да, они состоялись: первые, долгожданные, осенние. В строящийся пансионат «Измалково» приехали сотрудники группы компаний «Дело» и фармацевтической фирмы «Пульс», чтобы помочь подготовить парк к зиме и высадить растения. И теперь мы можем точно сказать: продолжим весной.
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