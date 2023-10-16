«Вы оказались у нас первыми»

Чистая правда: сотрудники группы компаний «Дело» первыми приехали в строящийся пансионат «Измалково», чтобы привести парк в порядок перед зимой и высадить растения. Первыми, но не последними.

Октябрьский московский дождь остановился ровно на один день: пятницу, 13. Что пришлось как нельзя кстати — в строящийся пансионат «Измалково» давно собирались и вот наконец приехали сотрудники группы компаний «Дело». С весьма благородной целью: привести парк в порядок перед зимой, постричь кусты, собрать листья, законсервировать клумбы и высадить растения. Как говорят в таких случаях — погода способствовала. Вышло солнце, и на душе потеплело. Хотя участники говорили о том, что теплело в душе и без всякого солнца. И все потому, что помогать фонду и его подопечным, которые скоро будут жить в этом прекрасном месте, эмоционально хорошо в любую погоду (в чем мы убедились в дальнейшем). И даже те, кто впервые взял в руки лопату, горшок с растением или секатор, включились в работу с большим энтузиазмом и радостью.

Вот так будет выглядеть будущий пансионат Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 16

«Рада и горда, что мы все собрались сегодня здесь, чтобы заняться благоустройством территории. Скоро тут будут жить, гулять, играть и лечиться дети — подопечные “Подари жизнь”. Надеюсь, в следующем году мы приедем снова и увидим результаты нашей работы. А сегодня мы начинаем делать с фондом важное дело, малыми шагами вместе идем в гору. Спасибо вам за это! — сказала Елена Свирина, вице-президент и финансовый директор Группы компаний «Дело». Небольшая экскурсия по парку со старинной усадьбой и другими вековыми постройками, рассказ о том, чем уникально это место, что здесь было, а что еще будет, объяснения, почему важно строить пансионат для амбулаторного лечения детей. Для наглядности — картинки из будущего. И, конечно, инструктаж: как безопасно находиться на стройке, какие работы предстоят и прочие тонкости. Затем все приступили к работе. Весело, горячо, с удовольствием, шутками и улыбками. А когда все было сделано, последовало вознаграждение: горячий чай, угощения, подарочки на память и пожелания детям, которые приедут в пансионат, когда он будет окончательно построен.

Два года назад на стройке начали рыть первый котлован, сейчас же темпы строительства совсем другие. Когда вы приедете сюда в следующем году, вы увидите дома, в которых живут дети. Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»

«То, что вы видите за этим забором, появилось совсем недавно. Два года назад там только начали рыть первый котлован. Сейчас темпы строительства совсем другие. Когда вы приедете в следующем году, вы увидите, что все дома уже стоят на месте и в них живут дети, — поделилась планами Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». — Да, вы оказались первыми, кто помогает нам с благоустройством территории. Когда мы приехали сюда впервые, тут были страшные руины. Надеюсь, уже видно, как замечательно теперь здесь, а благодаря вам станет еще лучше! Спасибо, и не замерзните!»

Елена Свирина, вице-президент группы компаний «Дело» Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 6