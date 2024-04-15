«Такое запоминается на всю жизнь»

Что делать, если 9 или 11 класс пришлось провести в больнице? Если все экзамены сданы, а уехать на выпускной в родную школу никак нельзя? Правильно: ребятам нужен грандиозный праздник прямо в больнице!

Красный бархатный занавес, стильный ретро-микрофон, золотистые воздушные шары, ковровая дорожка, прожекторы, софиты, коктейли — на один вечер холл Центра Димы Рогачева превратился в клуб для любителей стендапа. Впечатление усиливал харизматичный ведущий — комик и актер Стас Старовойтов.

Празднику быть даже в больнице! Автор: Евгения Ванеева

«Я рад быть сегодня здесь! Спасибо, что позволили разделить с вами радость и прекрасные эмоции вашего торжества, — приветствовал собравшихся Стас. — Сегодня вы закончили школу: кто-то старшую, кто-то среднюю. Оценки получены, баллы проставлены — остается только выйти на эту сцену и получить аттестат!» Прежде чем началась официальная часть вечера, выпускники презентовали учителям, врачам и родителям свой подарок — вальс. Девушки кружились на сцене в элегантных платьях, парни — в отглаженных брюках, пиджаках и галстуками. Выступление получилось одновременно трогательным и элегантным — настолько, что в глазах некоторых родителей стояли слезы.

Подготовка к празднику шла с самого утра Автор: Екатерина Решетина 1 из 5

«Мы готовились несколько недель: разучивали танец, учили слова песен и сценок. И, надеюсь, сегодня порадовали всех, — рассказывает выпускница 11 класса Наташа Быкова. — Платье я выбирала долго, хотела собрать красивый образ, а вот макияж и прическу мне сделали быстро. Было немного боязно выходить на сцену, ведь на тебя все смотрят! Но на самом деле, мне даже приятно провести свой выпускной здесь, а не в родном Саратове — там было бы скучновато». Самую важную часть вечера — вручение аттестатов — провел Сергей Шариков, руководитель проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем». Благодаря учителям проекта дети, оказавшиеся в больницах, могут продолжать уроки и успешно закончить школу. Вместе с Сергеем много теплых слов и добрых напутствий выпускникам сказали Наталья Мякова, заместитель главврача Центра имени Димы Рогачева, и Евгений Ямбург, директор московской школы № 109, к которой относится школа «УчимЗнаем».

В этот вечер 30 вчерашних девяти- и одиннадцатиклассников получили аттестаты, дипломы и грамоты. Был даже один значок «Готов к труду и обороне» — его вручили Стасу Бутко.

Выпускники поблагодарили учителей и вручили им цветы, а педагоги подарили ребятам веселую сценку с чатом в Telegram и своей версией песни «Ты мой новый герой». Не остались в стороне и мамы выпускников: они записали видеоклип. Когда все аттестаты были врученя, Сергей Шариков предложил посмотреть выступление выпускника 11 класса Даниила Хачатурова в финале шоу «Ты супер–2019». Тогда Даня исполнил песню «Лебединая верность», а сегодня повзрослевшим и окрепшим голосом спел хитовый трек рок-группы Scorpions «Maybe I Maybe You». На время выступления зал полностью затих, а конец песни встретил громкими аплодисментами.

Аттестаты выпускникам вручали Сергей Шариков, Евгений Ямбург и замдиректора проекта «УчимЗнаем» Иван Гусев Автор: Сергей Валиев 1 из 6

«Это был очень трогательный момент: я подпевал себе маленькому, глаза были на мокром месте, — поделился эмоциями Даниил. — В “УчимЗнаем” я с седьмого класса, это школа с замечательной атмосферой, поддержкой на каждом шагу и радостью от учителей, которые уделяют много времени детям и по-настоящему их любят. Я очень рад здесь быть, выступать, дарить и получать энергию. Всех очень люблю и хочу сказать всем спасибо!» На этом музыкальная часть вечера не закончилась: для собравшихся выступили Иван Чебанов, Никита Киоссе и Фейгин. Звездам подпевали и выпускники, и учителя, и родители. «Мы давно дружим с фондом, и когда нас позвали на выпускной, мы с радостью согласились. Я очень горд выступать сегодня здесь и рад, что могу разделить с ребятами радость и подарить им свои песни!» — поделился впечатлениями Никита Киоссе.

Автор: Сергей Валиев 1 из 6