«Такое запоминается на всю жизнь»

Что делать, если 9 или 11 класс пришлось провести в больнице? Если все экзамены сданы, а уехать на выпускной в родную школу никак нельзя? Правильно: ребятам нужен грандиозный праздник прямо в больнице!
Красный бархатный занавес, стильный ретро-микрофон, золотистые воздушные шары, ковровая дорожка, прожекторы, софиты, коктейли — на один вечер холл Центра Димы Рогачева превратился в клуб для любителей стендапа. Впечатление усиливал харизматичный ведущий — комик и актер Стас Старовойтов.
Празднику быть даже в больнице!
Автор: Евгения Ванеева
«Я рад быть сегодня здесь! Спасибо, что позволили разделить с вами радость и прекрасные эмоции вашего торжества, — приветствовал собравшихся Стас. — Сегодня вы закончили школу: кто-то старшую, кто-то среднюю. Оценки получены, баллы проставлены — остается только выйти на эту сцену и получить аттестат!»
Прежде чем началась официальная часть вечера, выпускники презентовали учителям, врачам и родителям свой подарок — вальс. Девушки кружились на сцене в элегантных платьях, парни — в отглаженных брюках, пиджаках и галстуками. Выступление получилось одновременно трогательным и элегантным — настолько, что в глазах некоторых родителей стояли слезы.
Автор: Екатерина Решетина
«Мы готовились несколько недель: разучивали танец, учили слова песен и сценок. И, надеюсь, сегодня порадовали всех, — рассказывает выпускница 11 класса Наташа Быкова. — Платье я выбирала долго, хотела собрать красивый образ, а вот макияж и прическу мне сделали быстро. Было немного боязно выходить на сцену, ведь на тебя все смотрят! Но на самом деле, мне даже приятно провести свой выпускной здесь, а не в родном Саратове — там было бы скучновато».
Самую важную часть вечера — вручение аттестатов — провел Сергей Шариков, руководитель проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем». Благодаря учителям проекта дети, оказавшиеся в больницах, могут продолжать уроки и успешно закончить школу. Вместе с Сергеем много теплых слов и добрых напутствий выпускникам сказали Наталья Мякова, заместитель главврача Центра имени Димы Рогачева, и Евгений Ямбург, директор московской школы № 109, к которой относится школа «УчимЗнаем».
В этот вечер 30 вчерашних девяти- и одиннадцатиклассников получили аттестаты, дипломы и грамоты. Был даже один значок «Готов к труду и обороне» — его вручили Стасу Бутко.
Выпускники поблагодарили учителей и вручили им цветы, а педагоги подарили ребятам веселую сценку с чатом в Telegram и своей версией песни «Ты мой новый герой». Не остались в стороне и мамы выпускников: они записали видеоклип.
Когда все аттестаты были врученя, Сергей Шариков предложил посмотреть выступление выпускника 11 класса Даниила Хачатурова в финале шоу «Ты супер–2019». Тогда Даня исполнил песню «Лебединая верность», а сегодня повзрослевшим и окрепшим голосом спел хитовый трек рок-группы Scorpions «Maybe I Maybe You». На время выступления зал полностью затих, а конец песни встретил громкими аплодисментами.
Автор: Сергей Валиев
«Это был очень трогательный момент: я подпевал себе маленькому, глаза были на мокром месте, — поделился эмоциями Даниил. — В “УчимЗнаем” я с седьмого класса, это школа с замечательной атмосферой, поддержкой на каждом шагу и радостью от учителей, которые уделяют много времени детям и по-настоящему их любят. Я очень рад здесь быть, выступать, дарить и получать энергию. Всех очень люблю и хочу сказать всем спасибо!»
На этом музыкальная часть вечера не закончилась: для собравшихся выступили Иван Чебанов, Никита Киоссе и Фейгин. Звездам подпевали и выпускники, и учителя, и родители. «Мы давно дружим с фондом, и когда нас позвали на выпускной, мы с радостью согласились. Я очень горд выступать сегодня здесь и рад, что могу разделить с ребятами радость и подарить им свои песни!» — поделился впечатлениями Никита Киоссе.
Автор: Сергей Валиев
Затем всех пригласили на банкет. Микрофон перешел к юмористу Петру Хошбекяну, а музыкальное сопровождение взяли на себя Нодар Ревия, Мария Мацель и группа Uncle Pesos. Иллюзионисты Давид Стасилович, Никита и Надежда Спасские развлекали собравшихся замысловатыми фокусами. Постоянно играла музыка, под которую выпускники даже устроили танцевальный баттл со своими родителями. А завершился вечер дискотекой и световым шоу.
«Мне все очень понравилось! Не ожидал, если честно, что для нас сделают такое масштабное представление, — поделился впечатлениями выпускник 9 класса Иван Гуляев. — Приятно, что фонд может организовать такой вечер, позвать знаменитых гостей. Такое на всю жизнь запоминается. Самым волнующим моментом вечера для меня стал вальс, ведь нужно было очень постараться не забыть движения. А самым трогательным — конец выпускного, конечно».
Огромное спасибо замечательным ведущим Стасу Старовойтову и Петру Хошбекяну за праздничное настроение, а артистам Ивану Чебанову, Никите Киоссе, Фейгину, Нодару Ревии, Марии Мацель, группе Uncle Pesos и диджею P.OLY— за чудесную музыку и прекрасный вокал. За волшебные фокусы и удивительное световое шоу мы благодарим Никиту и Надежду Спасских, Давида Стасиловича и весь коллектив Extravaganza Show.
За воздушные шары, потрясающий декор и оформление бала спасибо компаниям Jazzlight и «Мистер ВО!», за макеты для баннеров и заставок — художникам-иллюстраторам Елене Коленковой и Анастасии Ярв. ИП Алевтину Емелькину и компанию Lounge-design, МногоЛес.рф, Аренда-мебели.ру, Decor4Rent и «Арендократию» мы благодарим за стильную мебель, предоставленную для проведения вечера, «Фабрику Эффектов» и «Дон Баллон» — за чудесные салюты из серпантина и воздушные шары.
Наши выпускники выглядели безупречно в нарядах от свадебного салона «Дом Весты», компании «Маленькая Леди», магазина мужской одежды Damat Tween и брендов Present Simple, DV и GATE31. Потрясающие букеты нам уже в который раз предоставила компания UFLOR. За вкуснейшие угощения и напитки мы от всей души благодарим кейтеринги BLACK FOX CATERING и «М-Т-ШЕФ». Онлайн-кинотеатру Premier, компании Skinkestique и бренду 2SICK v skinjestique сердечное спасибо за запоминающиеся подарки выпускникам. И отдельная благодарность визажистам и волонтерам, которые трудились для того, чтобы этот вечер прошел как можно лучше!
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Что делать, если 9 или 11 класс пришлось провести в больнице? Если все экзамены сданы, а уехать на выпускной в родную школу никак нельзя? Правильно: ребятам нужен грандиозный праздник прямо в больнице!
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