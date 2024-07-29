Капсула ZARINA X ПОДАРИ ЖИЗНЬ

ZARINA вместе с «Подари жизнь» представила благотворительную коллекцию одежды. Приглашаем вас за покупками: 10% от продажи капсулы в первый месяц будут направлены в поддержку подопечных фонда.
С огромной радостью и гордостью делимся с вами новостью о благотворительной коллекции ZARINA Х ПОДАРИ ЖИЗНЬ. В капсулу для женщин и мужчин вошли футболки, свитшоты и джоггеры, а также носки.
В выборе тканей дизайнеры остановились на плотном футере и джерси из 100% хлопка. Специально для проекта команда ZARINA разработала нашивки с символом фонда и градиентный принт.
Фото: Ирина Полярная
В коллекции много красивых деталей и это не просто актуальные элементы. Градиент рассказывает о важной идее: чтобы дети могли вовремя получать самое эффективное лечение, нужна помощь благотворителей, доноров крови и волонтеров.
Коллекция ZARINA X ПОДАРИ ЖИЗНЬ выходит 15 августа 2024 года, все модели уже представлены во флагманских магазинах и на zarina.ru
10% от продаж коллекции в первый месяц будут направлены на поддержку и лечение детей с онкологическими заболеваниями.
Благотворительность является важным элементом в ДНК ZARINA. Бренд искренне верит, что синергия добрых дел может сделать многое. Главная миссия коллаборации — забота о детях и спасение их жизней. 10% от продаж коллекции в первый месяц будут направлены на поддержку и лечение детей с онкологическими заболеваниями.
Большое спасибо всем, кто принимал участие в создании коллекции. За концепцию дизайна благодарим агентство «Команда+1», а бренд ZARINA — за реализацию идеи! Огромное спасибо всем артистам: Яне Сексте, Марку Тишману, Софье Присс, Анастасии Талызиной, Сергею Новосаду, Таисии Вилковой, Ксении Сурковой, Александре Солдатовой, Евгении Тарасовой, Владимиру Морозову, Льву Зулькарнаеву, Анастасии Уколовой, Елене Летучей, Марии Берсеневой, Ах Астаховой. Самые горячие благодарности фотографу Ирине Полярной — как всегда все от чистого сердца и по полной программе, фотостудии Dvenadzat’ за несколько недель плотной работы на безвозмездной основе, а также визажистам-стилистам Юлии Колокольцевой, Наталье Луговской, Алесе Лавринович, Наталии Уманчик, Елене Москаленко и Ольге Епифановой. Спасибо большое!
Купить капсулу
В флагманских магазинах и на zarina.ru
Флагманские магазины
FORT Отрадное (Москва), Атриум (Москва), Афимолл (Москва), Аэропарк (Брянск), Балтия Молл (Калининград), Броско Молл (Хабаровск), Вегас Кунцево (Москва), Весна (Москва), Вояж (Тюмень), Галактика (Барнаул), Галерея (Минск), Галерея (СПБ), Галилео (Минск), Гринвич (Екатеринбург), Домодедовский (Москва), Европолис (СПб), Жемчужная Плаза (СПб), Калина Молл (Владивосток), Космос (Ставрополь), Кристалл (Тюмень), Макси (Петрозаводск), Мармелад Армада (Оренбург), Мармелад (Таганрог), Мега (Красноярск), Мега (Уфа), Мега-Дыбенко (СПб), Охта Молл (СПб), Планета (Уфа), Премьер (Рязань), Ройял Парк (Новосибирск), Саларис (Москва), Седьмое Небо (Нижний Новгород), Сити Молл (Сургут), Сити Парк (Саранск), Хорошо (Москва), Шоколад (Москва), Ярмарка (Астрахань), Аврора (Самара), Армада-2 (Оренбург), Красный Кит (Мытищи).
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