Вы можете сделать благотворительное пожертвование, передав наличные средства в кассу фонда. Для этого вам надо прийти в офис, расположенный по адресу: Москва, ул. Доватора, д. 13, подъезд 2А, этаж 1 с паспортом и деньгами (это должны быть рубли).

Сотрудник фонда оформит с вами договор пожертвования, в котором вы можете указать цель пожертвования: на уставную деятельность, на лечение конкретного ребенка или на любой проект фонда. Информация о вашем пожертвовании обязательно появится на нашем сайте, но по вашему желанию мы можем указать только сумму взноса, объявив его анонимным пожертвованием.

Благотворитель получает от сотрудника фонда свой экземпляр договора о благотворительном пожертвовании, экземпляр акта о принятии пожертвования и корешок квитанции приходно-кассового ордера.