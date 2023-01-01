В кассу фонда
Сотрудник фонда оформит с вами договор пожертвования, в котором вы можете указать цель пожертвования: на уставную деятельность, на лечение конкретного ребенка или на любой проект фонда. Информация о вашем пожертвовании обязательно появится на нашем сайте, но по вашему желанию мы можем указать только сумму взноса, объявив его анонимным пожертвованием.
Благотворитель получает от сотрудника фонда свой экземпляр договора о благотворительном пожертвовании, экземпляр акта о принятии пожертвования и корешок квитанции приходно-кассового ордера.