Будем рады видеть Вас 2 июня 2022 года на вечере в Гоголь-центре. Мы продолжаем помогать и хотим вместе радоваться общим успехам.

Сбор гостей с 19.00, начало вечера в 20.00. Театральный центр «Гоголь-центр», ул. Казакова, д. 8.

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Есть вопрос? +7 (985) 772-62-70

n.lekhman@podari-zhizn.ru Наталья Лехман,

координатор мероприятия