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«Вечерний утренник для взрослых»

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Благотворительный музыкальный спектакль фонда «Подари жизнь» состоится 2 июня 2025 года в театре «Маска».

Здесь будет слоган

Концерт, в котором артисты и друзья фонда споют всеми любимые детские песни для взрослых мальчиков и девочек. Мы совершим путешествие в самое начало — туда, где еще ничего не страшно и нет никаких границ. Смахнем с себя налет усталости, проблем и от души посмеемся.

Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены детям с онкологическими заболеваниями.

Мы соберемся, чтобы спеть песни, которые так любили, когда были маленькими. Будет весело, немножко грустно, уютно, громко и дружно.

Таисия Вилкова, амбассадор фонда

Автор идеи и режиссер — Таисия Вилкова, актриса и амбассадор фонда «Подари жизнь».

Ведущие — Лев Зулькарнаев, актер театра и кино; Элизабет Дамскер, актриса, сценарист, музыкант.

Артисты — Диана Арбенина, певица и поэтесса; Марк Тишман, певец, композитор, попечитель фонда; Александр Горчилин, актер и режиссер, и многие другие.

«Мы соберемся, чтобы спеть песни, которые мы так любили, когда были маленькими. Вспомним, как это приятно — радоваться простым вещам. И что мечтать стоит по-крупному, а менять мир всегда нужно — начиная с себя. Будет весело, немножко грустно, уютно, громко и дружно», — Таисия Вилкова, автор идеи и режиссер концерта.

Мероприятие пройдет при поддержке:

Генеральный партнер _______

Генеральный медиа-партнер и билетный оператор - интернет-издание “Афиша”

Медиа-партнеры: информационный портал KudaGo, __________

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