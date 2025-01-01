«Вечерний утренник для взрослых»

Благотворительный музыкальный спектакль фонда «Подари жизнь» состоится 2 июня 2025 года в театре «Маска».

Здесь будет слоган

Концерт, в котором артисты и друзья фонда споют всеми любимые детские песни для взрослых мальчиков и девочек. Мы совершим путешествие в самое начало — туда, где еще ничего не страшно и нет никаких границ. Смахнем с себя налет усталости, проблем и от души посмеемся.

Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены детям с онкологическими заболеваниями.