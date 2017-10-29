Премия «Благотворительность против рака» — это конкурс проектов помощи детям и молодым взрослым (до 25 лет включительно) с онкологическими заболеваниями.

Мы уверены, что обсуждение лучших проектов и их оценка способствуют не только обмену опытом и профессиональному росту участников, но и сплочению всего сообщества НКО.

Премия вручается в двух номинациях:

«Спасение жизни» — за проекты, направленные на обеспечение больниц лекарствами, оборудованием, проекты по диагностике, транспортировке больных, ремонты в больницах, обучение врачей новым методам лечения и пр. «Качество жизни» — за проекты, направленные на организацию быта и досуга в больницах, развитие психологической помощи пациентам, социально-психологической реабилитации, паллиативной помощи, развитие и образование детей в больницах и пр.

Специальные призы:

Приз «Признание сообщества» — проект-победитель определяется голосованием участников сообщества противораковых НКО; Приз «Народный выбор» — голосование проходит среди широкой аудитории в интернете.

Победители в номинациях «Спасение жизни» и «Качество жизни» получат денежный приз в размере 500 000 рублей и статус «Партнер национального проекта». Победитель голосования на приз «Признание сообщества» получит 250 000 рублей и статус «Партнер национального проекта», победитель голосования на приз «Народный выбор» получит статус «Партнер национального проекта».

Как принять участие в конкурсе?

Для этого необходимо отправить заявку на почту: award@podari-zhizn.ru

Оценивать проекты будет Экспертный совет, в который вошли сотрудники фонда «Подари жизнь», АНО «Национальные приоритеты», врачи и известные эксперты из сферы благотворительности: Алла Кинчикова (руководитель программы «Качество жизни» фонда «Подари жизнь»); Маргарита Белогурова (зав. отделением химиотерапии (противоопухолевой лекарственной терапии) и комбинированного лечения опухолей у детей Петербургского онкоцентра); Анастасия Руднева (врач-гематолог, старший научный сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева); Александра Бабкина (руководитель проекта Добро Mail.ru); Ольга Старикова (и.о. руководителя Дирекции сопровождения проектов и традиционных медиа АНО «Национальный приоритеты»); Ирина Осадчая (заместитель генерального директора АНО «Национальный приоритеты»); Юлия Грязнова (руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальный приоритеты»); Наталья Дарбинян (руководитель проекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты»), Лариса Нетылько (директор по маркетингу фармацевтической компании «Пульс»).