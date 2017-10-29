Премия «Благотворительность против рака»

Соучредители Премии: благотворительный фонд «Подари жизнь» и АНО «Национальные приоритеты».
Мы уверены, что обсуждение лучших проектов и их оценка способствуют не только обмену опытом и профессиональному росту участников, но и сплочению всего сообщества НКО.
1 250 000 рублей
призовой фонд Премии
Премия вручается в двух номинациях:
«Спасение жизни» — за проекты, направленные на обеспечение больниц лекарствами, оборудованием, проекты по диагностике, транспортировке больных, ремонты в больницах, обучение врачей новым методам лечения и пр.
«Качество жизни» — за проекты, направленные на организацию быта и досуга в больницах, развитие психологической помощи пациентам, социально-психологической реабилитации, паллиативной помощи, развитие и образование детей в больницах и пр.
Специальные призы:
Приз «Признание сообщества» — проект-победитель определяется голосованием участников сообщества противораковых НКО;
Приз «Народный выбор» — голосование проходит среди широкой аудитории в интернете.
Победители в номинациях «Спасение жизни» и «Качество жизни» получат денежный приз в размере 500 000 рублей и статус «Партнер национального проекта». Победитель голосования на приз «Признание сообщества» получит 250 000 рублей и статус «Партнер национального проекта», победитель голосования на приз «Народный выбор» получит статус «Партнер национального проекта».
Как принять участие в конкурсе?
Для этого необходимо отправить заявку на почту: award@podari-zhizn.ru
Оценивать проекты будет Экспертный совет, в который вошли сотрудники фонда «Подари жизнь», АНО «Национальные приоритеты», врачи и известные эксперты из сферы благотворительности: Алла Кинчикова (руководитель программы «Качество жизни» фонда «Подари жизнь»); Маргарита Белогурова (зав. отделением химиотерапии (противоопухолевой лекарственной терапии) и комбинированного лечения опухолей у детей Петербургского онкоцентра); Анастасия Руднева (врач-гематолог, старший научный сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева); Александра Бабкина (руководитель проекта Добро Mail.ru); Ольга Старикова (и.о. руководителя Дирекции сопровождения проектов и традиционных медиа АНО «Национальный приоритеты»); Ирина Осадчая (заместитель генерального директора АНО «Национальный приоритеты»); Юлия Грязнова (руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальный приоритеты»); Наталья Дарбинян (руководитель проекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты»), Лариса Нетылько (директор по маркетингу фармацевтической компании «Пульс»).
Необходимые документы
Таймлайн Премии:
С 13 января 2022 по 25 февраля 2022 — Прием заявок на участие.
С 26 февраля 2022 по 13 марта 2022 — Первый этап голосования и определение шорт-листа Премии.
14 марта 2022 — Публикация шорт-листа на странице Премии.
С 14 марта по 19 марта 2022 — Второй этап голосования.
С 15 марта по 23 марта 2022 — Онлайн-голосования по призам «Народный выбор» и «Признание сообщества».
16 марта 2022 — Онлайн-презентация+Q&A проектов из шорт-листа (по номинациям).
28 марта 2022 — Публикация итогов конкурса проектов.
Контакты
Елена Агапова,
elena.agapova@podari-zhizn.ru
+7(926)911-62-43
Анастасия Мишина,
amishina@podari-zhizn.ru
+7(916)340-01-59
История Премии
Идея Премии принадлежит директору фонда «Подари жизнь» в 2011-2018 гг. — Екатерине Чистяковой.
Премия вручалась дважды: в 2017 году ее получил фонд «АдВита» и фонд им. Анжелы Вавиловой. В 2018 — БРОО «Святое Белогорье против детского рака» и фонд «Дедморозим».
В 2020 году фонд «Подари жизнь» и АНО «Национальные приоритеты» договорились о сотрудничестве и учредили новую премию — «Благотворительность против рака».
Наши партнеры
Церемония вручения Премии
«Оскар» в сфере благотворительности вручен
Конкурс проектов на Премию «Благотворительность против рака» завершен, и мы рады назвать победителей и призеров.
«Премия — это люди и эмоции»
Продолжается прием заявок на участие в Премии «Благотворительность против рака». Что важнее: выиграть или принять участие в конкурсе? Мнение победителя.
Вручение второй Премии фонда «Подари жизнь»
«Святое Белогорье против детского рака» (г. Белгород) и «Дедморозим» (г. Пермь) стали обладателями статуэтки Маленький принц и приза в 100 000 рублей.
Вручение Премии фонда «Подари жизнь»
За лучшие проекты, направленные на повышение доступности медицинской помощи онкологическим больным и качества жизни тех, кто сейчас проходит лечение.