Не все болезни можно вылечить. Но фонд не оставляет подопечных и их родителей наедине с бедой. Проект «Качество жизни» помогает неизлечимо больным детям и их семьям.

Детям и молодым взрослым, которые находятся под опекой проекта, помощь нужна 24/7. Задача координаторов и врачей — обеспечить ее. Здесь важно все: вовремя отреагировать на изменение в состоянии пациента, увидеть проблемные места, оказать психологическую поддержку, обеспечить необходимыми препаратами, лечебным питанием, приборами, приспособлениями, средствами ухода.

Врачи и координаторы проекта консультируют подопечных и их лечащих врачей по телефону, скайпу, любыми возможными способами. И каждая семья знает, что в случае острой необходимости к ним приедут даже на край света. Привезут лекарство, научат обращаться с медицинской техникой, свяжутся с местными чиновниками, врачами, благотворительными организациями.

Чтобы помощь была еще эффективнее, фонд сотрудничает как с государственными, так и с благотворительными организациями, которые занимаются паллиативными больными. Мы участвовали в финансировании строительства первого детского хосписа в Москве — «Дома с маяком». Сейчас он помогает детям Москвы и Московской области, а фонд «Подари жизнь» занимается детьми из регионов.