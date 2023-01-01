Отчетность для НКО

На фонды возложили обязанность отчитываться не только о своих иностранных источниках финансирования, но и о том, есть ли такие источники у российских юридических лиц, их благотворителей, что просто неосуществимо.

Приказ № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» от августа 2018 года предписывает НКО отчитываться, есть ли иностранные источники финансирования у российских компаний, которые делают пожертвования. Это требование является невыполнимым для НКО, и может нанести серьезный вред работе благотворительных организаций. Вместе с другими фондами «Подари жизнь» работает над тем, чтобы Минюст упростил систему отчетности для НКО.

Почему это плохо?

Обязанность юридических лиц раскрывать информацию о контрагентах благотворительным и иным некоммерческим организациям нигде не установлена, тем более, что такая информация может относиться к коммерческой или иной охраняемой законом тайне.

Даже при уведомлении организацией-благотворителем НКО об отсутствии иностранного финансирования, нет гарантий, что информация является достоверной. Неверное заполнение форм отчетности, в свою очередь, влечет риск привлечения НКО к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП в виде предупреждения или наложения административного штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Единственным способом избежать привлечения к ответственности для законопослушных НКО стало бы ограничение принятия пожертвований от юридических лиц, что, в свою очередь, повлекло бы снижение объемов оказываемой благотворительной помощи.

История вопроса

2018

В ноябре 2018 года фонд «Подари жизнь» и другие благотворительные организации составили официальное письмо в Минюст, в котором подняли проблему отчетности. В декабре 2018 года Президент РФ поручил правительству обеспечить совершенствование системы отчетности социально ориентированных НКО.

2019

Во исполнение данных поручений Минюст России ввел мораторий на предоставление НКО отчета за 2018 год о денежных средствах, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников. В конце 2019 года мораторий был продлен еще на год.

2020

В октябре 2020 года фонд в очередной раз написал об этой проблеме в Минюст. В письме содержалась просьба изменить формы отчетности, исключив невыполнимые требования, или продлить мораторий.



2021

С 2021 года расширено понятие «иностранного источника»: Минюст хочет дополнительно получать от НКО сведения о денежных средствах, полученных от граждан России, получающих денежные средства от иностранных источников, а также тех кто действует в качестве посредников.

К решению проблемы фонд привлек сектор НКО, Минэк и Общественную палату. В марте 2021 года Минюст организовал совещание и по итогам, с учетом предложений сектора, выпустил Методические рекомендации по заполнению и предоставлению форм отчетности о деятельности НКО. В рекомендациях сказано, что действует презумпция законности и добросовестности деятельности НКО, и что при получении имущества от граждан и российских юрлиц, получающих иностранное финансирование, а также посредников, сведения об этом заполняются НКО лишь при наличии соответствующей информации. Также Минюст официально продлил срок предоставления отчетности за 2020 год до 15 июля.