Прогулка «Примите нас с любовью»

26 мая 2007 года
«На акцию приехал автобус с нашими детьми, приехали волонтеры и известные люди: Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Артур Смольянинов, UMA2RMAH, Ирина Рахманова, Тина Канделаки, Нелли Уварова, Елена Яковлева, Олеся Судзиловская и другие артисты.
Мы шли длинной колонной от «Современника» до Красной площади. Шли долго, пили воду, махали руками людям, сидящим в остановленных ради нашего прохода машинах. Из машин нам махали тоже. Люди смотрели удивленно, некоторые задавали вопросы. Просили маски и присоединялись к нам. Но большинство просто глазели на толпу в зеленых и голубых масках, закрывающих почти все лицо. Оставались только глаза, и глаза эти у всех улыбались.
Очень правильный, очень радостный день. Надеюсь, что постепенно люди перестанут так реагировать на маски на лицах. Будут смотреть на нас и наших детей открыто и по-доброму, а не так, как сейчас: сначала удивленно, потом настороженно, а потом так, будто нас нет. Проще сделать вид, что ты не видишь чужой беды, чем подойти и помочь.
Подходя к дому, я вдруг поняла, что забыла про то, что на мне маска. К ней привыкаешь. Если к ней привыкли мы, нося ее на себе, значит, когда-нибудь к ее виду привыкнут и окружающие. Я на это надеюсь!»
Своими впечатлениями от прогулки в масках поделилась волонтер Яна Чибисова.
18 сентября 2005 года
Двумя годами ранее, когда фонда еще не было, добровольцы группы «Доноры – детям» и дети, пациенты РДКБ, тоже гуляли по центру Москвы в масках. Дети были в масках по медицинским показаниям, а добровольцы из чувства солидарности. А все потому, что дети стеснялись выходить в масках за пределы больницы. И тогда волонтеры тоже надевали маски и вели их на улицу.