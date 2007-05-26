Прогулка «Примите нас с любовью»

По Москве прошли взрослые и дети в медицинских масках. Все ради того, чтобы показать людям, что дети, больные раком, такие же как все, что не нужно их бояться и сторониться.

26 мая 2007 года

«На акцию приехал автобус с нашими детьми, приехали волонтеры и известные люди: Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Артур Смольянинов, UMA2RMAH, Ирина Рахманова, Тина Канделаки, Нелли Уварова, Елена Яковлева, Олеся Судзиловская и другие артисты.

Мы шли длинной колонной от «Современника» до Красной площади. Шли долго, пили воду, махали руками людям, сидящим в остановленных ради нашего прохода машинах. Из машин нам махали тоже. Люди смотрели удивленно, некоторые задавали вопросы. Просили маски и присоединялись к нам. Но большинство просто глазели на толпу в зеленых и голубых масках, закрывающих почти все лицо. Оставались только глаза, и глаза эти у всех улыбались.

Очень правильный, очень радостный день. Надеюсь, что постепенно люди перестанут так реагировать на маски на лицах. Будут смотреть на нас и наших детей открыто и по-доброму, а не так, как сейчас: сначала удивленно, потом настороженно, а потом так, будто нас нет. Проще сделать вид, что ты не видишь чужой беды, чем подойти и помочь.

Подходя к дому, я вдруг поняла, что забыла про то, что на мне маска. К ней привыкаешь. Если к ней привыкли мы, нося ее на себе, значит, когда-нибудь к ее виду привыкнут и окружающие. Я на это надеюсь!»

Своими впечатлениями от прогулки в масках поделилась волонтер Яна Чибисова.