К национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля, а также к Всемирному дню донора крови (14 июня), организованному по инициативе Всемирной организации здравоохранения, фонд много лет устраивал и проводил акции для привлечения внимания к безвозмездному донорству крови.
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Всемирный день донора крови в городах России
Всемирный день донора крови отмечается 14 июня по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В этот день или накануне в 11 городах России пройдут награждения опытных доноров крови и акции по привлечению новых доноров, а станции переливания и донорские пункты, как и всегда, будут принимать кровь. Цель празднования – привлечь внимание общественности к необходимости развития безвозмездного регулярного донорства крови.