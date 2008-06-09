День донора

Два раза в году (20 апреля и 14 июня) у нас есть возможность поблагодарить доноров крови за то, что они есть.

К национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля, а также к Всемирному дню донора крови (14 июня), организованному по инициативе Всемирной организации здравоохранения, фонд много лет устраивал и проводил акции для привлечения внимания к безвозмездному донорству крови.