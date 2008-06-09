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День донора

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Два раза в году (20 апреля и 14 июня) у нас есть возможность поблагодарить доноров крови за то, что они есть.

К национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля, а также к Всемирному дню донора крови (14 июня), организованному по инициативе Всемирной организации здравоохранения, фонд много лет устраивал и проводил акции для привлечения внимания к безвозмездному донорству крови.

Хотите стать донором?

Подробности на специальной странице сайта

9.06.2008

Всемирный день донора крови в городах России

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В этот день или накануне в 11 городах России пройдут награждения опытных доноров крови и акции по привлечению новых доноров, а станции переливания и донорские пункты, как и всегда, будут принимать кровь. Цель празднования – привлечь внимание общественности к необходимости развития безвозмездного регулярного донорства крови.

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