В 2007 году ребята-подопечные фонда «Подари жизнь», выздоровевшие пациенты Российской детской клинической больницы, впервые отправились на онкоолимпиаду в Польшу. Группу сопровождала волонтер Надежда Кузнецова. «Сначала мы привезли семь человек, наши ребята выиграли пять медалей, три из которых были золотыми!», — рассказывает Надя. В 2008 году в команде поехали уже десять человек.
Друзья-волонтеры подхватили эту идею, провели переговоры с фондом, который устраивал соревнования в Варшаве, и решили сделать аналогичное мероприятие в России. Так родились Игры победителей. С 2019 года организацию и проведение Игр в Москве полностью координирует и осуществляет Оргкомитет АНО «Всемирные детские игры победителей», а фонд «Подари жизнь» лишь один из участников.
Игры — событие мирового масштаба
Как так получилось? Подробности
Всегда ярко и весело
Юбилейные Игры победителей открыты (и как!)!
Театральное шоу, балет, костюмированные танцы и симфонический оркестр, — так начались Х Игры победителей поздним вечером 3 июля 2019 года.
IX Всемирные игры победителей открыты!
3 августа 2018 состоялось открытие IX Всемирных игр победителей.
Первый день Игр. Открытие, бег, пинг-понг и много радости!
2 июня 2017 года VIII Всемирные детские соревнования «Игры победителей» официально и торжественно стартовали!
Первый день Игр — первые победы!
В первый день Игр наши победители соревновались в беге и настольном теннисе, но сначала были представлены друг другу: день начался с «построения команд».