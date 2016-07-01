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Всемирные детские игры победителей

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В 2007 году выздоровевшие ребята, бывшие пациенты РДКБ отправились на онкоолимпиаду в Польшу. А с 2010 году Игры победителей стали проходить и в России.

В 2007 году ребята-подопечные фонда «Подари жизнь», выздоровевшие пациенты Российской детской клинической больницы, впервые отправились на онкоолимпиаду в Польшу. Группу сопровождала волонтер Надежда Кузнецова. «Сначала мы привезли семь человек, наши ребята выиграли пять медалей, три из которых были золотыми!», — рассказывает Надя. В 2008 году в команде поехали уже десять человек.

Друзья-волонтеры подхватили эту идею, провели переговоры с фондом, который устраивал соревнования в Варшаве, и решили сделать аналогичное мероприятие в России. Так родились Игры победителей. С 2019 года организацию и проведение Игр в Москве полностью координирует и осуществляет Оргкомитет АНО «Всемирные детские игры победителей», а фонд «Подари жизнь» лишь один из участников.

Игры — событие мирового масштаба

Как так получилось? Подробности

Всегда ярко и весело

4.07.2019

Юбилейные Игры победителей открыты (и как!)!

Театральное шоу, балет, костюмированные танцы и симфонический оркестр, — так начались Х Игры победителей поздним вечером 3 июля 2019 года.

3.08.2018

IX Всемирные игры победителей открыты!

3 августа 2018 состоялось открытие IX Всемирных игр победителей.

3.06.2017

Первый день Игр. Открытие, бег, пинг-понг и много радости!

2 июня 2017 года VIII Всемирные детские соревнования «Игры победителей» официально и торжественно стартовали!

1.07.2016

Первый день Игр — первые победы!

В первый день Игр наши победители соревновались в беге и настольном теннисе, но сначала были представлены друг другу: день начался с «построения команд».

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