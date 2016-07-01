В 2007 году выздоровевшие ребята, бывшие пациенты РДКБ отправились на онкоолимпиаду в Польшу. А с 2010 году Игры победителей стали проходить и в России.

В 2007 году ребята-подопечные фонда «Подари жизнь», выздоровевшие пациенты Российской детской клинической больницы, впервые отправились на онкоолимпиаду в Польшу. Группу сопровождала волонтер Надежда Кузнецова. «Сначала мы привезли семь человек, наши ребята выиграли пять медалей, три из которых были золотыми!», — рассказывает Надя. В 2008 году в команде поехали уже десять человек.

Друзья-волонтеры подхватили эту идею, провели переговоры с фондом, который устраивал соревнования в Варшаве, и решили сделать аналогичное мероприятие в России. Так родились Игры победителей. С 2019 года организацию и проведение Игр в Москве полностью координирует и осуществляет Оргкомитет АНО «Всемирные детские игры победителей», а фонд «Подари жизнь» лишь один из участников.