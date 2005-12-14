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Выставки детских рисунков

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Выставки детских рисунков проводились волонтерами еще до того, как возник фонд. Всего с 2005 года состоялось 14 выставок. С 2007 года их организатором стал фонд «Подари жизнь».

Рисовать, чтобы жить!

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У детей в больницах проявляются удивительные творческие способности. Под руководством волонтеров наши дети рисуют, лепят, создают коллажи и другие арт-объекты, чтобы раз в году показать их всем на наших традиционных выставках детского творчества. Дети очень радуются, когда их работы попадают на выставки, а мы радуемся, когда на эти выставки приходят наши друзья.

Подготовка к выставке
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Выставки до 2012 года

30.06.2011

Отзывы о выставке «Добрая дорога»

Пока наши подопечные обдумывают идеи для очередной ежегодной выставки творческих работ, мы вспоминаем выставку этого года. На вернисаже были представлены картины и поделки, объединенные темой путешествий. Выставку «Добрая дорога» посетило более 4 тысяч человек, некоторые оставили записи в гостевой книге. Мы счастливы поделиться с вами этими отзывами.

8.12.2009

Цветной маршрут

22 декабря в 17.00 в Библиотеке иностранной литературы в Москве откроется уже седьмая традиционная выставка работ детей-подопечных фонда «Подари жизнь!».

18.12.2008

Дары волхвов

«Дары волхвов» - так в этом году называется традиционная выставка работ детей – пациентов РДКБ, НПЦ, Института Рентгенорадиологии (подопечных Фонда «Подари жизнь» и группы «Доноры – детям»), которая откроется в Библиотеке иностранной литературы 23 декабря 2008 г. в 17.00.

14.12.2005

Выставка детских работ «Возвращение цвета»

23 декабря в 18 часов в Библиотеке иностранной литературы состоится открытие выставки рисунков детей — пациентов Российской детской клинической больницы «Возвращение цвета». Приглашаем вас на открытие выставки!

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