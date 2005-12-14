Выставки детских рисунков проводились волонтерами еще до того, как возник фонд. Всего с 2005 года состоялось 14 выставок. С 2007 года их организатором стал фонд «Подари жизнь».

У детей в больницах проявляются удивительные творческие способности. Под руководством волонтеров наши дети рисуют, лепят, создают коллажи и другие арт-объекты, чтобы раз в году показать их всем на наших традиционных выставках детского творчества. Дети очень радуются, когда их работы попадают на выставки, а мы радуемся, когда на эти выставки приходят наши друзья.