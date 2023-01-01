Регистр добрых людей

Акция прошла в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. Главный результат — 696 обследованных потенциальных доноров. В их числе многие наши постоянные доноры цельной крови и тромбоцитов, их друзья и близкие и совсем незнакомые люди, которые пришли после анонсов акции в газетах, на радио и на телевидении.
На акцию приехали не только москвичи. Были жители Московской области, Твери, Владимира и других городов России и даже других стран. Люди говорили, что в Москве они не случайно — приехали специально ради типирования. Участвовали в акции актеры Ольга Будина, Дина Корзун, Алена Бабенко, Евгений Стычкин, пианистка Катя Сканави, радиоведущий Сергей Пархоменко и Председатель Совета Федерации ФС РФ Сергей Миронов. Вместе со всеми внесли свои данные в мировой регистр врачи и волонтеры, организовавшие акцию, мамы детей, погибших от болезней крови, и мамы тех, кто вылечился. Мы все такие разные, но этот день объединил нас.
Атмосфера, которая возникает вокруг таких дел, и ощущение какого-то единения и причастности к важному делу — очень редкие чувства, нужно их беречь и уметь получать от них удовольствие.Сергей Пархоменко, журналист
Юрий Йоффе, руководитель Карельского регистра гемопоэтических стволовых клеток, приехал на акцию за свой счет и привез специальные пробирки. Были на акции и сотрудники немецкого Фонда Морша, они 15 января отвезли пробирки в Германию, где и будет проведено тканевое типирование донорской крови.
Телефоны координаторов в последние два дня звонили практически беспрерывно, и без телефонов акция просто не произошла бы. Многие в этот день приехать не успели, и мы записали еще несколько сотен желающих стать потенциальными донорами.