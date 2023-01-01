Регистр добрых людей

14 января 2006 года прошла первая в Москве акция по привлечению потенциальных доноров костного мозга. Сначала отклик потенциальных доноров был невелик, но благодаря помощи СМИ результат превзошел самые смелые ожидания.

Акция прошла в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. Главный результат — 696 обследованных потенциальных доноров. В их числе многие наши постоянные доноры цельной крови и тромбоцитов, их друзья и близкие и совсем незнакомые люди, которые пришли после анонсов акции в газетах, на радио и на телевидении.

На акцию приехали не только москвичи. Были жители Московской области, Твери, Владимира и других городов России и даже других стран. Люди говорили, что в Москве они не случайно — приехали специально ради типирования. Участвовали в акции актеры Ольга Будина, Дина Корзун, Алена Бабенко, Евгений Стычкин, пианистка Катя Сканави, радиоведущий Сергей Пархоменко и Председатель Совета Федерации ФС РФ Сергей Миронов. Вместе со всеми внесли свои данные в мировой регистр врачи и волонтеры, организовавшие акцию, мамы детей, погибших от болезней крови, и мамы тех, кто вылечился. Мы все такие разные, но этот день объединил нас.