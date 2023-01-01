«Закон о больничных» — изменения

В 2008 году был принят законопроект о внесении изменений в пресловутый «закон о больничных». Для родителей детей с онкогематологическими заболеваниями срок выплаты пособия по нетрудоспособности установлен на весь период лечения. Это наша победа!

Это произошло на заседании Государственной Думы 3 октября 2008 года, закон приняли в первом чтении. А почти за два года до этого, 29 декабря 2006 года, Госдума приняла другой закон — Федеральный закон N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». Он лишил родителей возможности получить оплачиваемый больничный на все время болезни ребенка. 120 дней — таков был максимальный срок выплаты пособия по нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком.

Что было сделано за два года

От имени родителей, врачей, инициативной группы «Доноры – детям» были направлены письма в самые разные высокие инстанции: в Минздравсоцразвития, в Федеральное Собрание, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Неугомонные журналисты не давали обществу и чиновникам забыть о проблеме своими замечательными статьями, а депутат четвертого созыва Евгений Ройзман внес в Госдуму свой проект Федерального закона, направленный на внесение изменений в действующий закон. Нельзя сказать, что нас совсем не слышали. Нет. Нам даже отвечали, но время шло, и все больше родителей оставались без работы. Как выяснилось, свой вариант поправки к этому же закону был внесен Читинской областной Думой и Агинской Бурятской окружной Думой.

3 октября 2008 года наконец состоялось заседание Государственной Думы, на котором были рассмотрены оба законопроекта, и была принята в первом чтении поправка Читинской областной и Агинской Бурятской окружных Дум.

Каких изменений добились

Изменения внесли в пункт 5 части 5 статьи 6 (условия и продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности) Федерального закона: «В случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, злокачественными новообразованиями, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, — за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении».

К сожалению, в этом варианте поправки не упоминаются дети в возрасте от 15 до 18 лет, которые нуждаются в уходе не меньше, чем совсем маленькие (в законопроекте Евгения Ройзмана для родителей таких детей были предусмотрены «больничные» на период пребывания в стационаре).

Очень хотелось бы вместо союза «или» поставить «и/или», чтобы избежать даже тени двусмысленности во фразе: «за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении». И все-таки это определенно —победа, маленькая, в первом чтении, но победа.

Мы благодарим всех, кто так или иначе способствовал этой победе: вносил поправки к закону и законопроект в Думу, писал письма в высокие инстанции и ставил свою подпись под этими письмами, снова и снова возвращался к этой проблеме в статьях и выступлениях.