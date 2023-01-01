Я ошибочно перечислил деньги и хочу их вернуть, как это сделать?

Если вы случайно перечислили деньги на счет фонда через Сбербанк и хотите вернуть их, необходимо в течение первых трех дней после обнаружения ошибки, выслать в фонд следующие документы:
Заявление на возврат ошибочно перечисленных средств (см. приложение);
копию первой страницы паспорта;
официальный ответ банка на имя плательщика по розыску платежа с указанием номера, даты и общей суммы сводного платежного поручения (или мемориального ордера), которым территориальный банк перечислил деньги в фонд.
Внимание: вы сами запрашиваете письмо из банка!
Также вы можете приехать в фонд лично и заполнить заявление на месте. При этом вы должны привезти с собой паспорт, реквизиты банка и номер лицевого счета — иначе вам придется приезжать второй раз.
В среднем на возврат денег уходит от 3 до 5 рабочих дней с момента отправки заявления (срок определен внутренним регламентом Сбербанка). Деньги будут перечислены на тот расчетный счет, который указан в вашем заявлении на возврат.