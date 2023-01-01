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благотворительный фонд

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Я ошибочно перечислил деньги и хочу их вернуть, как это сделать?

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Вернуть ошибочно переведенные деньги можно. Подробная инструкция ниже.

Если вы случайно перечислили деньги на счет фонда через Сбербанк и хотите вернуть их, необходимо в течение первых трех дней после обнаружения ошибки, выслать в фонд следующие документы:

  • Заявление на возврат ошибочно перечисленных средств (см. приложение);

  • копию первой страницы паспорта;

  • официальный ответ банка на имя плательщика по розыску платежа с указанием номера, даты и общей суммы сводного платежного поручения (или мемориального ордера), которым территориальный банк перечислил деньги в фонд.

Внимание: вы сами запрашиваете письмо из банка!

Также вы можете приехать в фонд лично и заполнить заявление на месте. При этом вы должны привезти с собой паспорт, реквизиты банка и номер лицевого счета — иначе вам придется приезжать второй раз.

В среднем на возврат денег уходит от 3 до 5 рабочих дней с момента отправки заявления (срок определен внутренним регламентом Сбербанка). Деньги будут перечислены на тот расчетный счет, который указан в вашем заявлении на возврат.

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