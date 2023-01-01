Как оплачивается лечение за рубежом?

С июля 2019 года фонд «Подари жизнь» вынужден временно закрыть программу помощи по зарубежному лечению детей. Подробности на странице проекта.

Уровень лечения детских онкозаболеваний в России достаточно высок. Бывают случаи, когда лечение за границей не дает существенных преимуществ по сравнению с отечественным. Но порой случается, что оно жизненно необходимо. Речь может идти о применении технологий, которая пока еще не пришли в Россию, или о лечении в конкретных клиниках, где накоплен большой опыт лечения тех или иных заболеваний и достигаются очень высокие результаты.

Фонд оказывает помощь в оплате лечения за рубежом только в тех случаях, когда консилиум врачей (экспертный совет фонда) приходит к заключению, что данный вид лечения или диагностики не может быть сейчас выполнен на территории России.

После получения счета из зарубежной клиники и сбора средств на оплату лечения фонд заключает договор о помощи с родителями ребенка и оплачивает выставленный счет напрямую в клинику.

В случае, если средства, полученные клиникой, не полностью использованы по тем или иным причинам, клиника возвращает средства на счет фонда. Но возврат денег — не очень частое явление. Чаще приходится доплачивать за лечение ребенка за рубежом дополнительно к тем деньгам, что были истрачены на оплату первоначального счета. Любое непредвиденное осложнение в лечении стоит денег, и доплатить их надо очень срочно.