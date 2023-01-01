Как оплачивается реклама фонда?

Фонд никогда не оплачивает свою рекламу. Если вы где-то видите упоминание фонда, это значит, что информация размещена бесплатно.

У нас есть один проект, в рамках которого изготовляется рекламная продукция (постеры, наклейки, магниты на холодильник, значки и т.п.), — это проект по привлечению доноров крови в больницы, для того чтобы детям можно было вовремя сделать переливание крови, а для детей с онкогематологическими заболеваниями это жизненно важно.

Изготовление буклетов и любых других информационных материалов самого фонда оплачивается либо за счет административных средств, либо (чаще всего) за счет компаний, которые таким образом помогают фонду.