С 1 января 2013 г. согласно 219-ой статье Налогового кодекса РФ вы можете получить социальный вычет в размере 13% от суммы благотворительных пожертвований за отчетный год, но не более 25% от суммы НДФЛ.

Для этого в течение года (в любое время) вам необходимо предоставить в налоговую службу заполненную налоговую декларацию и документы, подтверждающие факт пожертвования:

копии платежных поручений, заверенные печатью банка;

письмо от фонда, подтверждающее факт получения пожертвования (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т. п.);

документы, подтверждающие статус благотворительной организации, например, устав. Устав фонда «Подари жизнь» можно скачать здесь.

Перечень необходимых подтверждающих документов содержится в Письме УФНС России по г. Москве от 26.11.2010 N 20-14/4/124527@, от 28.04.2010 N 20-14/4/045515@).

Также нужно будет выбрать вариант возврата налоговых выплат. Это будет либо справка для бухгалтерии организации-работодателя благотворителя, по которой бухгалтерия в течение некоторого периода не будет вычитать из его заработной платы подоходный налог, либо будет произведено зачисление суммы на банковский счет благотворителя.

По вашему запросу мы готовы предоставить вам справку о том, что ваше пожертвование было получено и использовано на благотворительные цели. Данный документ не является обязательным, но налоговая инспекция может его потребовать. Для получения такой справки вам необходимо сообщить нам данные о ваших пожертвованиях, которые могут быть подтверждены банковскими выписками, платежными поручениями или квитанциями к приходному ордеру. Мы также готовы ответить на любые ваши вопросы по электронной почте: donate@podari-zhizn.ru.

Пример расчета налогового вычета