Для этого в течение года (в любое время) вам необходимо предоставить в налоговую службу заполненную налоговую декларацию и документы, подтверждающие факт пожертвования:
копии платежных поручений, заверенные печатью банка;
письмо от фонда, подтверждающее факт получения пожертвования (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т. п.);
документы, подтверждающие статус благотворительной организации, например, устав. Устав фонда «Подари жизнь» можно скачать здесь.
Перечень необходимых подтверждающих документов содержится в Письме УФНС России по г. Москве от 26.11.2010 N 20-14/4/124527@, от 28.04.2010 N 20-14/4/045515@).
Также нужно будет выбрать вариант возврата налоговых выплат. Это будет либо справка для бухгалтерии организации-работодателя благотворителя, по которой бухгалтерия в течение некоторого периода не будет вычитать из его заработной платы подоходный налог, либо будет произведено зачисление суммы на банковский счет благотворителя.
По вашему запросу мы готовы предоставить вам справку о том, что ваше пожертвование было получено и использовано на благотворительные цели. Данный документ не является обязательным, но налоговая инспекция может его потребовать. Для получения такой справки вам необходимо сообщить нам данные о ваших пожертвованиях, которые могут быть подтверждены банковскими выписками, платежными поручениями или квитанциями к приходному ордеру. Мы также готовы ответить на любые ваши вопросы по электронной почте: donate@podari-zhizn.ru.
Пример расчета налогового вычета
Ежемесячный оклад — 50 000 руб.
Доход за год — 600 000 руб.
НДФЛ за год — 78 000 руб.
Пожертвования за год — 50 000 руб.
Налоговый вычет составляет 13% от суммы пожертвования, но не больше 25% от НДФЛ: 13% от 50 000 руб. = 6 500 руб.
ВНИМАНИЕ! Максимальная сумма вычета составляет не больше 25% от суммы НДФЛ вне зависимости от величины пожертвования. Для нашего примера это будет 25% от 78 000 руб. = 19 500 руб.
Часто задаваемые вопросы
Если у меня сохранились не все платежные поручения, можно ли получить их копии в банке или достаточно будет вашей справки? — Зависит от позиции конкретной налоговой инспекции. В любом случае налогоплательщик должен подтвердить перечисление пожертвования, но в НК не оговорено, должно ли такое подтверждение исходить от плательщика, либо получателя.
Если я предприниматель (у меня упрощенка) я плачу 6% с прибыли, то я могу что-нибудь вернуть? — Социальные вычеты распространяются на налогоплательщиков НДФЛ. Если ИП не удерживал и не перечислял НДФЛ, социальные вычеты ему не предоставляются.
Какой документ необходимо предоставлять в налоговую для получения социального вычета, если пожертвования осуществлялись с баланса сотового телефона? — Зависит от договора с компанией, предоставляющей услуги связи. Если от компании можно получить документ, из которого следует перечисление именно пожертвования, социальный вычет получить можно. Если мы в состоянии идентифицировать плательщика, можем выдать ему справку о полученных пожертвованиях, но телефон должен быть оформлен на жертвователя, в противном случае, налоговая не расценит это как пожертвование от конкретного физлица.
Смогу ли я получить вычет, если перевожу деньги через Яндекс, какие документы для этого нужны? — Если мы в состоянии идентифицировать плательщика, можем выдать ему справку о полученных пожертвованиях. Необходимо обратиться к провайдеру, с просьбой выдать выпиcку, где будут указаны все сделанные перечисления.