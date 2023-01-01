Кем контролируется деятельность фонда?

Фонд ежегодно проходит аудит, сдает всю налоговую отчетность, отчет в Министерство юстиции России о деятельности некоммерческой организации.

А также публикует на сайте подробную информацию о всех поступлениях и тратах. Наш попечительский совет постоянно получает отчеты фонда и является гарантом надежности и честности.