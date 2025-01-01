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благотворительный фонд

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Департамент развития

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Татьяна Белановская

Директор департамента развития

tb@podari-zhizn.ru

+7 (925) 517-15-85

Люба Гульбина

Менеджер проекта «Внедрение Битрикс»

lyuba.gulbina@podari-zhizn.ru

+7 (495) 995-31-05, доб. 111

Ксения Третьюхина

Менеджер проектов «Образование врачей», конференция «Благотворительность против рака»

k.tretyuhina@podari-zhizn.ru

+7 (916) 222-34-89; +7 (926) 911-62-43

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