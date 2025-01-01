Департамент развития

Татьяна Белановская
Директор департамента развития
Люба Гульбина
Менеджер проекта «Внедрение Битрикс»
+7 (495) 995-31-05, доб. 111
Ксения Третьюхина
Менеджер проектов «Образование врачей», конференция «Благотворительность против рака»
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Директор департамента развития
Менеджер проекта «Внедрение Битрикс»
+7 (495) 995-31-05, доб. 111
Менеджер проектов «Образование врачей», конференция «Благотворительность против рака»
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