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Координаторы в клиниках

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НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Юлия Болейнингер

Руководитель отдела координаторских программ

julia.boleyninger@podari-zhizn.ru

Наталья Савелова

Координатор фонда в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

n.savelova@podari-zhizn.ru

Катя Колосова

Координатор фонда в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

k.kolosova@podari-zhizn.ru

Ирина Монова

Координатор фонда в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

i.monova@podari-zhizn.ru

НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

Ирина Полухина

Координатор фонда в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко

irina.prashchikina@podari-zhizn.ru

Наталия Михеева

Координатор фонда в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко

n.mikheeva@podari-zhizn.ru

Московский областной онкологический диспансер

Жанна Ткачева

Координатор фонда в МООД

z.tkacheva@podari-zhizn.ru

Российская детская клиническая больница

Виктория Сергеева

Координатор фонда в РДКБ

victoria.Sergeeva@podari-zhizn.ru

Анна Караяни

Координатор фонда в РДКБ

a.karayani@podari-zhizn.ru

Морозовская детская городская клиническая больница

Ольга Матюнина

Координатор фонда в Морозовской ДГКБ

olgaM@podari-zhizn.ru

Региональные проекты

Мария Петрова

Координатор региональных проектов

maria.petrova@podari-zhizn.ru

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