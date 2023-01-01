Координаторы в клиниках

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Юлия Болейнингер
Руководитель отдела координаторских программ
Наталья Савелова
Координатор фонда в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Катя Колосова
Координатор фонда в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Ирина Монова
Координатор фонда в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
Ирина Полухина
Координатор фонда в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко
Наталия Михеева
Координатор фонда в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко
Московский областной онкологический диспансер
Жанна Ткачева
Координатор фонда в МООД
Российская детская клиническая больница
Виктория Сергеева
Координатор фонда в РДКБ
Анна Караяни
Координатор фонда в РДКБ
Морозовская детская городская клиническая больница
Ольга Матюнина
Координатор фонда в Морозовской ДГКБ
Региональные проекты
Мария Петрова
Координатор региональных проектов