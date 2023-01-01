Департамент фандрайзинга

Сергей Митрофанов
Директор по фандрайзингу
smitrofanov@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05
Татьяна Снесарь
Заместитель директора по фандрайзингу
tsnesar@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05
Анна Иванова
Руководитель отдела по работе с частными благотворителями
anna.ivanova@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05
Наталья Лехман
Руководитель отдела по работе с корпоративными партнерами
n.lekhman@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05
Татьяна Хазбулатова
Специалист по волонтерскому фандрайзингу
vf@podari-zhizn.ru,
+7 (925) 213-92-55
Татьяна Врублевская
Специалист отдела по пожертвованиям физических лиц
donate@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05
Ксения Тебиева
Специалист по обработке данных
Юлия Филимонова
Специалист по работе с корпоративными партнерами