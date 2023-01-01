Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Кто мы
Команда
Сотрудники

Департамент фандрайзинга

Поделиться:

Сергей Митрофанов

Директор по фандрайзингу

smitrofanov@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05

Татьяна Снесарь

Заместитель директора по фандрайзингу

tsnesar@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05

Анна Иванова

Руководитель отдела по работе с частными благотворителями

anna.ivanova@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05

Подробнее

Наталья Лехман

Руководитель отдела по работе с корпоративными партнерами

n.lekhman@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05

Татьяна Хазбулатова

Специалист по волонтерскому фандрайзингу

vf@podari-zhizn.ru,
+7 (925) 213-92-55

Татьяна Врублевская

Специалист отдела по пожертвованиям физических лиц

donate@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05

Ксения Тебиева

Специалист по обработке данных

Юлия Филимонова

Специалист по работе с корпоративными партнерами

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari