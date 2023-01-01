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Департамент немедицинской и психологической помощи

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Елена Парицкая

Ведущий специалист по социальной помощи

paritskaya@podari-zhizn.ru

Наталья Клипинина

специалист по психологической помощи

Светлана Трофимова

Координатор по социальной помощи

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