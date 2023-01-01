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Волонтерский и реабилитационный проекты

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Волонтерский проект

Елена Рачкова

Руководитель волонтерских и реабилитационных программ

elena.rachkova@podari-zhizn.ru

+7 (926) 011-99-16

Эльвира Путкова

Координатор программы «Возвращение детства»

volunteer@podari-zhizn.ru

+7 (926) 902-82-95

Катерина Шандина

Координатор программы «Начало» и программы сопровождения

volunteer@podari-zhizn.ru

+7 (925) 455-02-79

Елена Старова

Координатор программы Pro bono

volunteer@podari-zhizn.ru

+7 (985) 342-53-90

Проект «Немедицинская реабилитация»

Алена Голяновская

Старший координатор реабилитационных программ

reab@podari-zhizn.ru

+7 (925) 085-40-55

Татьяна Ананьева

Координатор реабилитационных программ

reab@podari-zhizn.ru

+7 (926) 550-09-80

Екатерина Хрулькова

Менеджер реабилитационных программ

reab@podari-zhizn.ru

+7 (936) 000-34-05

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