Волонтерский и реабилитационный проекты

Волонтерский проект
Елена Рачкова
Руководитель волонтерских и реабилитационных программ
elena.rachkova@podari-zhizn.ru
Эльвира Путкова
Координатор программы «Возвращение детства»
Катерина Шандина
Координатор программы «Начало» и программы сопровождения
Елена Старова
Координатор программы Pro bono
Проект «Немедицинская реабилитация»
Алена Голяновская
Старший координатор реабилитационных программ
Татьяна Ананьева
Координатор реабилитационных программ
Екатерина Хрулькова
Менеджер реабилитационных программ