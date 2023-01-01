Кто такие волонтеры? Получают ли они зарплату или компенсации?

Волонтер — это человек, который добровольно и безвозмездно помогает тем, кто нуждается в помощи.

А детям, больным раком, и их семьям помощь нужна самая разнообразная. Родителям детей нужна помощь в организации больничного быта. Детям нужны друзья, чтобы детство оставалось детством даже в больнице. Нужна помощь волонтеров с личными автомобилями, чтобы привезти пациентов, прибывших на лечение в Москву из других городов, от вокзала (или из аэропорта) в больницы, и наоборот, когда лечение уже позади. Подробнее о том, чем занимаются волонтеры, можно прочитать у нас на сайте в разделе «Волонтерство».

Поскольку волонтерство — это добровольная и бескорыстная помощь, то волонтеры не получают за свой труд ни зарплат, ни компенсаций. Но сознание сделанного собственными руками доброго дела – это лучшее вознаграждение.