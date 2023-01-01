Можно ли узнать, на что именно пошло МОЕ пожертвование?

Фонд получает очень много небольших пожертвований. Все расходы фонда публикуются на сайте, и ваши средства могли пойти на любую из приведенных в отчете трат.

Однако если вы хотите получить письменный отчет по вашему пожертвованию с приложением копий счетов, накладных и платежных поручений, напишите Татьяне Снесарь по адресу tsnesar@podari-zhizn.ru. Только, пожалуйста, помните, что подготовка такого отчета (найти ваше пожертвование, распечатать, заверить) занимает время сотрудников бухгалтерии, а они загружены отчетами как для юридических лиц, так и для тех благотворителей, кто планирует получить налоговый вычет.

По ссылке вы можете найти все отчеты о расходах фонда.