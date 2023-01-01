В России нет доноров костного мозга? Только за рубежом?

На сайте мы действительно часто собираем деньги на поиск неродственного донора костного мозга за рубежом. Но когда пациенту необходима ТКМ, врачи прежде всего проверяют его близких родственников, чтобы узнать, может ли кто-то из них подойти больному как донор костного мозга.

В последние годы, с появлением технологий очистки трансплантата, стали успешно проводиться и пересадки от не полностью совместимых родственных доноров, поэтому для многих детей удается найти донора среди родных. Тем не менее регулярно возникают ситуации, когда желательной или единственно возможной является именно пересадка от постороннего человека, генетически совместимого с больным, — неродственного донора. Его подбирают через особые базы данных — регистры.

К сожалению, в России программы неродственного донорства костного мозга стали функционировать сравнительно недавно. Еще несколько лет назад в стране существовало лишь несколько небольших регистров в разных городах. Сейчас они объединены в Национальный регистр доноров костного мозга. Этот регистр носит имя Васи Перевощикова — мальчика, которому в 2015 году не нашлось донора, и он погиб от лейкоза в петербургской клинике. Присоединиться к регистру может любой здоровый взрослый человек не старше 45 лет; желающие войти в российский регистр потенциальных доноров могут по ссылке узнать, как это сделать.

По состоянию на март 2018 года в регистре имени Васи Перевощикова состояло около 80 тысяч потенциальных доноров и было проведено более 200 трансплантаций. Это очень хороший результат за столь короткое время работы, но в масштабах России этого пока слишком мало — во много раз меньше, чем нужно.

В России также существуют банки пуповинной крови (которая тоже может успешно применяться для трансплантаций). Например, такие банки действуют в Москве и в Самаре, и иногда случается, что российские пациенты находят в этих банках подходящий клеточный материал для трансплантаций. Но шансы найти в них подходящую пациенту пуповинную кровь все же очень низки.

Вот так и получается, что большинство наших больных, нуждающихся в трансплантации от неродственного донора, вынуждены все-таки искать своего спасительного донора через международный донорский регистр.

Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева и Российская детская клиническая больница в Москве, Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой в Санкт-Петербурге — основные клиники, в которых делают трансплантации костного мозга подопечным фонда «Подари жизнь», — сотрудничают с регистром доноров костного мозга Стефана Морша. Это один из самых крупных регистров в Европе. Удивительна история создания этого регистра: его основал Эмиль Морш, отец мальчика Стефана, которому в 1984 году была выполнена вторая в мире трансплантация костного мозга от неродственного донора. Стефану было шестнадцать лет, он очень увлекался компьютерами. К сожалению, мальчик погиб. Перед смертью он завещал своей семье создать компьютерный банк неродственных доноров, который позволил бы людям в дальнейшем легко и эффективно получать такой вид помощи. Его семья выполнила завещание.

В России трансплантации также регулярно проводятся в Гематологическом научном центре, в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве, в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге.