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Отчет фонда за 2016

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Итоговые документы

Отчет о тратах в 2016 году

Статья расхода

Сумма

Процент

Отчет о поступлениях

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Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале

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