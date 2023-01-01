Почему фонд покупает дорогие препараты, если есть более дешевые аналоги?

Для примера благотворитель привел препарат «Дифлюкан»: «Вы закупаете дорогое лекарство "Дифлюкан" (1 капсула 150 мг примерно 500 руб.). Почему не покупать более дешевый его аналог "Флуконазол" (1 капсула примерно 30 руб.) с тем же действующим веществом?».

Даем ответ:

«Дифлюкан» — оригинальный препарат, все остальное — так называемые дженерики, поэтому стоят они дешевле.

Что такое дженерик? Это лекарство с той же молекулой действующего вещества, но произведенное другой компанией после того, как срок патента оригинала истек. Дженерики имеют ту же «действующую» молекулу, но отличаются не только по способу производства, но также по наличию примесей, растворимости и даже биологической доступности и количеству действующего вещества в препарате.

Проблема с дженериками — это не только побочные явления из-за иных примесей, чем в оригинале, и аллергические реакции из-за плохой очистки (из-за которой препарат тоже становится дешевле), но и развитие резистентности, причем не только к самому препарату, но и к другим препаратам этой группы. А поскольку нашим пациентам нужна длительная терапия и их организмы очень ослаблены, вопросы качества и надежности, не говоря уже о токсичности, становятся намного более критичными, чем при курсе лечения в несколько дней (например, в ситуации рядовых грибковых инфекций у здоровых людей).

В каких-то случаях использование дженериков у наших подопечных возможно. Но далеко не всегда.