Почему лучше не указывать имя ребенка в назначении платежа?

Если в назначении платежа в платежном поручении указано имя ребенка, то фонд обязан предать полученные средства, медикаменты или медицинскую услугу именно этому ребенку или его родителю.

Иногда ребенок получает больше пожертвований, чем ему необходимо. Однако если в платежном поручении благотворитель указал имя ребенка, то фонд без письменного заявления жертвователя не сможет потратить эти средства на другого больного ребенка, которому нужна такая же помощь. Связаться с тысячами наших жертвователей по всей России и за рубежом и получить от них письменное согласие на переадресацию средств невозможно. Так что деньги останутся лежать «мертвым грузом» на счету фонда.

Именно поэтому мы просим писать в платежном поручении более общее назначение, например: «На приобретение препарата “Кансидас”». В этом случае мы сначала приобретаем препарат на того ребенка, для которого собирались средства через сайт фонда или публикации, а если останутся деньги, то купим «Кансидас» его товарищу по несчастью, которому препарат также жизненно необходим.