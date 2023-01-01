Почему лучше не указывать имя ребенка в назначении платежа?

Иногда ребенок получает больше пожертвований, чем ему необходимо. Однако если в платежном поручении благотворитель указал имя ребенка, то фонд без письменного заявления жертвователя не сможет потратить эти средства на другого больного ребенка, которому нужна такая же помощь. Связаться с тысячами наших жертвователей по всей России и за рубежом и получить от них письменное согласие на переадресацию средств невозможно. Так что деньги останутся лежать «мертвым грузом» на счету фонда.
Именно поэтому мы просим писать в платежном поручении более общее назначение, например: «На приобретение препарата “Кансидас”». В этом случае мы сначала приобретаем препарат на того ребенка, для которого собирались средства через сайт фонда или публикации, а если останутся деньги, то купим «Кансидас» его товарищу по несчастью, которому препарат также жизненно необходим.