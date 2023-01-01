Почему вы не даете телефонов родителей больных детей?

Прежде всего, далеко не все родители и не всегда готовы сами общаться с благотворителями. Как минимум мы должны сначала уточнить у мамы (или папы) больного ребенка, хочет ли она с кем-то разговаривать. И только при получении согласия можно думать, как связать нуждающуюся семью и благотворителя напрямую.

Далее, родители просто не могут сами совершить большинство необходимых покупок. Например, самостоятельно оформить все документы, нужные для ввоза в страну незарегистрированного лекарства, а также оплатить его за рубежом. Да и с зарегистрированными лекарствами все часто бывает очень непросто: например, очень сомнительно, что мама сможет сама найти такое место, где она могла бы купить лекарство для внутривенной химиотерапии, а потом официально передать это лекарство в больничную аптеку.

Кроме того, к сожалению, не все родители пациентов способны справиться с «упавшими» на них большими деньгами. Нецелевые траты в такой ситуации случаются нередко, а проконтролировать их трудно.

В любом случае мы несем ответственность только за те сборы, которые проходят через нас как фонд. Естественно, каждый благотворитель может самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Но в ситуации, когда деньги, минуя фонд, поступают прямо в нуждающуюся семью, мы никак не сможем отчитаться за их использование и никак не сможем гарантировать, что они будут потрачены именно так, как заявлено.