Получают ли учредители, члены попечительского совета и амбассадоры зарплату в фонде?

Ни учредители, ни члены попечительского, ни амбассадоры не получают никаких компенсаций от фонда.

Более того, они часто сами жертвуют деньги на лекарства или просто на жизнь родителям тех детей, у которых нет денег для того, чтобы купить ребенку еду или одежду. Учредители, попечители и амбассадоры часто бывают в больницах и их не нужно ничего объяснять про нужды детей и их родителей.