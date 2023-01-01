Получают ли учредители, члены попечительского совета и амбассадоры зарплату в фонде?
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Ни учредители, ни члены попечительского, ни амбассадоры не получают никаких компенсаций от фонда.
Более того, они часто сами жертвуют деньги на лекарства или просто на жизнь родителям тех детей, у которых нет денег для того, чтобы купить ребенку еду или одежду. Учредители, попечители и амбассадоры часто бывают в больницах и их не нужно ничего объяснять про нужды детей и их родителей.
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