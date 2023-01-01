Вы принимаете криптовалюту в качестве пожертвований?

Да. Только делает это не фонд «Подари жизнь», а наш американский сестринский фонд Podari.Life. В ноябре 2017 года он открыл Bitcoin-кошелек на платформе CoinBase.

Принимаются на только биткоины, но и другие криптовалюты: Ethereum и Litecoin. Деятельность платформы регулируется нормами законов США. А вот через кошелек Podari.Life можно перевести деньги как на проекты американского фонда, так и на проекты самого фонда «Подари жизнь» или британского сестринского фонда Gift of Life.