Требуется ли разрешение Минздрава для лечения за границей?

Любой человек может выбирать клинику, в которой он хочет лечиться, и никакого разрешения Минздрава России для этого не требуется.

Если речь идет о лечении ребенка, то решение о том, где ему лечиться, принимают его родители или официальные опекуны.

Иногда решение лечить ребенка за рубежом продиктовано просто недоверием родителей к российской медицине, при том, что все возможности для лечения ребенка в России имеются. В этом случае наш фонд не может помочь в оплате зарубежного лечения.

Но бывают случаи, когда необходимое ребенку лечение не может быть проведено в России по причине отсутствия необходимого медицинского оборудования или технологий. В этих случаях, после получения заключения врачей — экспертов фонда, до июля 2019 года мы помогали в оплате лечения за рубежом. В настоящее время мы вынуждены временно закрыть эту программу. Подробности на стр. проекта