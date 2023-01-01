В каких случаях фонд оплачивает лечение за рубежом?

В самых исключительных. По возможности мы стремимся обеспечить наших подопечных качественным лечением в российских клиниках. И это вполне возможно.

Лучшие клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов РФ способны практически при всех детских онкологических заболеваниях обеспечить показатели выздоровления, не уступающие показателям европейских, израильских и американских клиник.

До июля 2019 года фонд оплачивал зарубежное лечение лишь в исключительных ситуациях: например, в случае использования определенной редкой технологии, которая пока недоступна в российских клиниках, или проведения некоторых сложнейших хирургических операций, специалистов по которым мало во всем мире и очень не хватает в России. В настоящее время фонд «Подари жизнь» вынужден временно закрыть программу помощи по зарубежному лечению детей. Подробности на стр. проекта.