Вы указываете в отчетах о поступлениях фамилии благотворителей?

Этот сложный этический вопрос мы долго обсуждали в фонде. Информация о жертвователях нужна многим, так как большинство хочет знать, дошли ли их средства.

Кроме того, публикуя имя человека, мы берем на себя дополнительную ответственность за прозрачность в использовании данного пожертвования. Ведь любой из жертвователей может обратиться к нам за отчетом, и мы его готовы дать. Но есть люди, которые не хотят, чтобы их имена упоминались в отчетах на сайте.

Одно время мы все же указывали фамилии. Затем мы перешли на использование «масок»: так, например, Иванов Петр Сергеевич превращается в отчете в И****в П.С. Но если для вас и такой вариант неприемлем, вы можете отправить нам письмо по адресу tsnesar@podari-zhizn.ru, и мы немедленно заменим маску на слова «анонимное пожертвование».