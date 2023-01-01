Я слышал, что фонд помогает не во всех случаях. Кто это решает?

Нам бы очень хотелось, чтобы помощь могли получить все, кто в ней нуждается. Но, к сожалению, мы не можем помочь всем, обратившимся в фонд.

По уставу фонд «Подари жизнь» в первую очередь оказывает помощь в оплате диагностики и лечения, в приобретении лекарств, медицинских расходных материалов и оборудования детям и молодым взрослым (до 25 лет), страдающим онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

Фонд принимает обращения от врачей, пациентов, их родителей или официальных опекунов пациентов. Необходимость лечения, об оплате которого просят фонд «Подари жизнь», должна быть подтверждена официальными медицинскими документами. Фонд не оказывает помощь в оплате лечения методами нетрадиционной медицины. Мы также не можем оплатить лечение иностранным гражданам, если они лечатся за пределами России.

Решение об оказании помощи принимают врачи-эксперты фонда.