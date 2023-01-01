Как проверить, что деньги из ящиков для пожертвований доходят до детей?

У нас есть сотрудник, отвечающий за данные ящики. Кроме того, на сайте в разделе «Ящики для пожертвований» вы можете найти информацию о тех местах, где они установлены.

Сотрудник, отвечающий в фонде за ящики, вместе с волонтерами и работниками магазинов ежемесячно осуществляет вскрытие опечатанных ящиков, составляет «Акт о вскрытии», который подписывают не менее трех человек, и отвозит деньги в банк для зачисления на расчетный счет фонда. В нашем отчете о поступлениях вы можете найти поступления из этих ящиков.