Я увидел объявление о сборе средств, но на сайте фонда нет такой информации, почему?

На попечении фонда единовременно находится около 700 детей. И хотя каждому из них нужна помощь, далеко не каждого ребенка можно увидеть на нашем сайте.

Через сайт средства собираются для тех детей, кому нужно быстро собрать значительные суммы денег на лечение. Сайт фонда — не единственный инструмент для сбора средств. Наши благотворители очень хорошо откликаются на просьбы о помощи, которые мы размещаем в газетах: «Новая», «Теленеделя».

Уважаемые благотворители! Если вы прочитали в газете объявление о том, что тому или иному нашему подопечному нужна помощь, и не нашли его странички на сайте фонда, отнеситесь к этому с пониманием: сайт и газетные объявления — два эффективных инструмента сбора средств, которые удачно дополняют друг друга.

В любом случае, если у вас есть сомнения в том, что ребенок, информация о котором размещена в газете, является нашим подопечным, напишите или позвоните нам.

Адрес эл. почты: info@podari-zhizn.ru или info@donors.ru

Телефоны: +7 (495) 995-31-08 — пресс-служба фонда, эл. почта: pressa@podari-zhizn.ru