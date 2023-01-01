Я увидел объявление о сборе средств, но на сайте фонда нет такой информации, почему?

Через сайт средства собираются для тех детей, кому нужно быстро собрать значительные суммы денег на лечение. Сайт фонда — не единственный инструмент для сбора средств. Наши благотворители очень хорошо откликаются на просьбы о помощи, которые мы размещаем в газетах: «Новая», «Теленеделя».
Уважаемые благотворители! Если вы прочитали в газете объявление о том, что тому или иному нашему подопечному нужна помощь, и не нашли его странички на сайте фонда, отнеситесь к этому с пониманием: сайт и газетные объявления — два эффективных инструмента сбора средств, которые удачно дополняют друг друга.
В любом случае, если у вас есть сомнения в том, что ребенок, информация о котором размещена в газете, является нашим подопечным, напишите или позвоните нам.
Адрес эл. почты: info@podari-zhizn.ru или info@donors.ru
Телефоны: +7 (495) 995-31-08 — пресс-служба фонда, эл. почта: pressa@podari-zhizn.ru